Sant’Eufemia d’Aspromonte celebra la sua patrona: la tradizione pirotecnica che rievoca il martirio | INTERVISTE

Sant’Eufemia d’Aspromonte si fa comunità e si riunisce intorno alla sua patrona per l’ultimo giorno di celebrazioni della Festa di Sant’Eufemia. Nel pomeriggio la processione per le vie della città, alla quale farà seguito il rito dei fuochi pirotecnici dai quali Sant’Eufemia uscirà, come sempre, indenne. Il gesto simboleggia il martirio al quale la santa riuscì a sottrarsi grazie all’aiuto di Dio.
Nell’intervista realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb il reportage sulla festa di Sant’Eufemia d’Aspromonte.