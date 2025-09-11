Sant’Andrea di Rometta si prepara ai festeggiamenti della Madonna del Sabato con la tradizionale Fagiolata Sabatina: tutte le INFO

Sabato 13 settembre alle ore 21.00 nel borgo di Sant’Andrea di

Rometta si svolgerà la tradizionale Fagiolata Sabatina, evento organizzato dalla Pro Loco Sabatina – Sant’Andrea APS e inserito nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Sabato.

La fagiolata sarà preparata secondo la ricetta autentica, tramandata da oltre quarant’anni, che richiama sapori e atmosfere di un tempo, anche in versione vegetariana. La serata sarà animata dalla musica live dei Sesta Marcia & Friends, garantendo momenti di gioiosa convivialità sotto il cielo settembrino.

Con il patrocinio del Comune di Rometta, la manifestazione concluderà il calendario estivo del comune tirrenico. I festeggiamenti religiosi proseguiranno domenica 14 settembre con la solenne processione del simulacro della Madonna del Sabato, alle ore 18.30.

Il Presidente Emanuele Borghetti tiene a sottolineare che “tradizione e innovazione si fondono nella Fagiolata Sabatina; tradizione nei sapori, nei gesti, nei valori che ricordano la storia del borgo; innovazione nel rispetto dell’ambiente, per questo da qualche anno è stata abolita la plastica e la fagiolata sarà servita in piatti di celluloide o in terrine in terracotta.” Il borgo di Sant’Andrea è quindi pronto ad accogliere tutti i suoi ospiti per una serata in cui il gusto autentico, il divertimento e il rispetto per l’ambiente si intrecciano, offrendo un’esperienza che sa di fine estate e di comunità.