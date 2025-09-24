Santa Teresa Riva, presentato il cartellone 2025/26 del nuovo Teatro Val d’Agrò

Prosa, teatro civile, comicità, musica, danza contemporanea, favole senza tempo. Dal 12 ottobre riparte a Santa Teresa Riva (ME) “Si alzi il Sipario”, nona stagione del Nuovo Teatro Val d’Agrò, piccolo e fondamentale presidio della scena teatrale italiana e siciliana nella provincia di Messina gestito dall’associazione culturale Sikilia e con la dinamica direzione artistica di Cettina Sciacca.

Il cartellone 2025/26 – che include 4 fuori programma (il primo a novembre con il popolare attore Ettore Bassi e il suo “El Fùtbol” dedicato al mondo del calcio) – sarà presentato alla stampa e alla cittadinanza sabato 27 settembre, alle ore 10.30. Un appuntamento ormai consolidato che, nella bella sala di via Vittorio Emanuele Orlando, vedrà a fianco della Sciacca alcuni fra i protagonisti degli spettacoli in programma che per l’occasione incontrano da vicino il pubblico degli abbonati, ma anche piccoli e grandi allievi dei corsi di avviamento al teatro. Alla presentazione interverranno rappresentanti delle istituzioni e artisti delle varie compagnie teatrali coinvolte.