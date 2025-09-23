Santa Teresa di Riva (ME): al via gli incontri con il Prof. Francesco Pira su giovani, social e identità digitale

Sono cominciati, con un focus sul ‘Ruolo dei new media e dei social network nell’educazione dei giovani e nella ricaduta didattica’, gli incontri con il professore Francesco Pira, sociologo e docente dell’Università di Messina, all’interno del Progetto ‘Potenziamoci!’, promosso dall’Associazione Ulisse ETS, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva (Messina) e sostenuto dal Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo.

Il ciclo di approfondimenti è nato in sinergia la dirigente scolastica dell’Istituto Enza Interdonato e i docenti. Il primo incontro si è svolto nel plesso ‘Gussio’ di Sant’Alessio Siculo ed è stato molto apprezzato e seguito con grande interesse sia dagli alunni che dai docenti. “Siamo nell’era del Metaverso e dell’Intelligenza Artificiale che ha annullato le definizioni che valevano fino a poco tempo fa, la separazione tra reale e virtuale, categorie che non esistono più, con la sempre maggiore digitalizzazione dei processi”, spiega Pira. “Oggi – aggiunge – tutto assume contorni diversi e ci sono aspetti ancora poco conosciuti”.

Il professore Pira ha poi spiegato gli aspetti più pericolosi sempre del Metaverso e il paradosso della società degli algoritmi. Riprendendo, poi, il titolo di una canzone, ‘Nessun grado di separazione’, il docente dell’Università di Messina evidenzia come “la rappresentazione di sé passa attraverso ciò che pubblichiamo, ciò che gli amici condividono e il modo in cui gli altri rispondo ai nostri stimoli. E così la gestione del profilo non è solo un atto individuale, ma diventa un processo sociale. Tutto viaggia in tempo reale, si espande, si alimenta da più punti diventando in un solo click parte integrante del sempre più complesso sistema di relazione all’interno dei pubblici connessi”.

Per tali ragioni, difatti, non esiste più una distanza tra online e offline e si arriva in quella dimensione quotidiana di onlife. Nel corso dell’incontro è stato spiegato ai ragazzi e agli insegnanti come tutto questo frammenti l’identità individuale. “Ciò – sottolinea Pira – dipende anche dal potere della tecnologia. Tantissime persone vivono realtà parallele e virtuali, sfruttando anche profili falsi sui social, e dipendono quotidianamente dagli strumenti tecnologici”.

Soddisfatti per il percorso sono la dirigente scolastica Enza Interdonato e il presidente dell’Associazione Ulisse, Carmelo Cutrufello: “Sono approfondimenti importanti – affermano – all’interno delle attività previste nel progetto. Siamo grati al professore Francesco Pira per avere sposato le nostre iniziative, proponendo temi così attuali e indicativi per la formazione dei giovani, anche in relazione a quello che è la formazione e la gestione delle emozioni in una fase dell’età evolutiva per i più giovani”.

Il PROGETTO

Potenziamoci!’ si propone di migliorare l’integrazione sociale dei ragazzi con bisogni educativi speciali, grazie all’apporto decisivo degli esperti coinvolti, specialisti di laboratorio e animatori di comunità, dei docenti, dei genitori e della comunità educante, con riflessi importanti sul territorio.