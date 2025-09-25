Santa Severina premia Auser Territoriale Crotone per il suo impegno sociale

Nella suggestiva cornice delle Scuderie del Castello Carafa, si è svolta la III Edizione del Festival della Poesia “A sud d’ogni dove”, promosso dal Comune di Santa Severina con la direzione artistica della poetessa Angela Caccia. Durante la cerimonia, Auser Territoriale Crotone APS – ETS è stata insignita di una targa e di un attestato di riconoscimento per il suo costante impegno nel promuovere l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale.

A ritirare il premio, con grande emozione, è stata la Presidente Luigia Clerici, che nel suo intervento ha voluto condividere un augurio ispirato alla poesia d’apertura del Festival: “che la pace possa essere raggiunta al più presto”. La consegna della targa è avvenuta per mano del Sindaco Lucio Giordano, mentre la conduttrice dell’evento ha presentato l’associazione con queste parole: “premio ad Auser Territoriale, associazione del terzo settore che promuove l’invecchiamento attivo e il ruolo degli anziani nella società. Aperta a tutte le generazioni e culture, mira a migliorare la qualità della vita, contrastare l’esclusione sociale e valorizzare le capacità degli anziani”.

La motivazione ufficiale riportata sull’attestato recita: “per il suo impegno costante nel promuovere l’invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale, diventando punto di riferimento per la comunità”.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente Regionale Auser Bruno Tassone e una numerosa delegazione dei Circoli Auser di Crotone, a testimonianza del forte legame associativo e dell’importanza del riconoscimento ricevuto.