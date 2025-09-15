Sanità, rifiuti, sistema idrico, infrastrutture, turismo, Occhiuto: “ho governato la Calabria con rigore”

“Matteo Renzi: ‘Occhiuto è la Meloni calabrese’. “Lo considero un complimento”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista a “La Verità”. “In questi quattro anni ho governato con rigore. Nella sanità ho perfino chiamato dirigenti che lavoravano in regioni amministrate della sinistra. Confucio diceva: ’Non importa di che colore sia il gatto, l’importante è che prenda i topi’”, rimarca Occhiuto. “Ho riformato il sistema dei rifiuti, quello idrico, i consorzi di bonifica. Ho rilanciato il turismo: la Calabria vanta il record storico di passeggeri nei suoi aeroporti. E ho ottenuto dal governo cose mai viste: a partire dai 3,8 miliardi per la 106 Jonica, chiamata ‘la strada della morte’”, puntualizza Occhiuto.

“Troppo ottimismo? E cosa dovrei fare, scusi? Prima, nelle redazioni dei giornali nazionali, quando non c’erano idee chiamavano l’inviato di turno: ‘Vai in Calabria, tanto lì qualcosa si trova sempre’”, conclude il Governatore calabrese.