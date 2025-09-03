Sanità Calabria, Occhiuto: “con i nuovi dati LEA lasciamo l’ultima posizione, risultato storico”

StrettoWeb

“Il monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) per l’anno 2023, condotto dal Ministero della Salute e analizzato dalla Fondazione Gimbe, ratifica quanto avevamo anticipato negli scorsi mesi. La Calabria è verde in due aree su tre: nell’ospedaliera (69 punti) e in quella della prevenzione (68 punti). E siamo la Regione con l’incremento di punteggio più alto in Italia: +41. Un risultato concreto, dopo tantissimi anni lasciamo l’ultima posizione, un passo in avanti nella faticosa ricostruzione della sanità nella nostra Regione”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“La sinistra ha chiacchierato per quattro anni, noi abbiamo lavorato pancia a terra e continuiamo a lavorare per cambiare lo stato delle cose e per migliorare, nella sanità come in tanti altri settori. È facile? Tutt’altro, e ne siamo consapevoli. La sanità in Calabria funziona bene? No, non ancora: ci sono ancora tantissime cose da fare. Gli stessi che oggi pontificano ci hanno lasciato il deserto e le macerie. Noi stiamo invertendo la rotta: la mole di riforme e di azioni messe in campo durante questa legislatura non ha eguali nella storia del regionalismo calabrese. Andiamo avanti con determinazione, per stravincere le elezioni e per continuare questa rivoluzione del buongoverno”.

Antoniozzi: “bene passo in avanti sui Lea”

“I passi in avanti compiuti dalla Calabria sui Lea certificati dalla Fondazione Gimbe sono un risultato estremamente positivo. È chiaro che c’è molto ancora da fare ma stiamo progredendo. Mi sembra una cosa da evidenziare con soddisfazione e auspicando che il work in progress in Calabria sia continuo”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

Straface: “Irto molli il fiasco”

“Partito democratico senza ritegno. Con i dem la Calabria era tristemente ultimissima nella classifica dei Lea, con Occhiuto ha recuperato due posizioni e ben 41 punti in un solo anno, e dunque non è più fanalino di coda. Il governatore riporta, in modo equilibrato e citando i numeri, la notizia, e il Pd che fa? Esce letteralmente fuori di testa. Delle due l’una. O i democratici non sanno fare di conto, e dunque parlano di sconfitta anche quando i dati migliorano, oppure qualcuno deve convincere Nicola Irto – che ancora starà brindando per aver scampato il pericolo candidatura alla presidenza della Regione – a mollare il fiasco”. Lo afferma in una nota Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.