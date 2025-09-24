Sanità Calabria, il Cipess approva controlli antimafia per gli ospedali calabresi. Il Governo: “così rafforziamo legalità” | DETTAGLI

“Il Cipess ha approvato le Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria”. Così in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. “Le Linee guida mirano a rafforzare misure di prevenzione e di contrasto a tentativi di infiltrazione mafiosa e vedono il pieno coinvolgimento della Struttura per la prevenzione antimafia nei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento”, spiega il senatore. “Sono previste specifiche azioni di monitoraggio sia in sede di pre-cantierizzazione sia di esecuzione delle opere, per rafforzare l’attività di prevenzione e di vigilanza nelle delicate fasi di avvio e svolgimento dei lavori nei cantieri. Un’azione che conferma l’impegno del Governo su tutti i finanziamenti riguardanti le infrastrutture, “conclude Morelli.

Il Cipess ha approvato apposite ‘Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali concernenti il sistema ospedaliero della regione Calabria’, adottate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari nella seduta del 1° luglio 2025. Le linee guida, spiega il Cipess in una nota, mirano a ”rafforzare le misure volte alla prevenzione e al contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e vedono il pieno coinvolgimento della Struttura per la prevenzione antimafia nei compiti di impulso, indirizzo e coordinamento”.

Sono previste specifiche azioni di monitoraggio sia in sede di pre-cantierizzazione sia di esecuzione delle opere, per rafforzare l’attività di prevenzione e di vigilanza nelle delicate fasi di avvio e svolgimento dei lavori nei cantieri.