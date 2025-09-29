San Michele Arcangelo, anche a Messina la Polizia di Stato celebra il Santo Patrono | FOTO

La Polizia di Stato rende omaggio al protettore e Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una Santa messa officiata, presso la Cattedrale, da S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, e concelebrata, con gli altri sacerdoti, da don Giovanni Ferrari, Assistente Spirituale della Polizia di Stato. Al momento di preghiera e di incontro hanno preso parte le massime Autorità civili, politiche, giudiziarie e militari, i funzionari ed i poliziotti in servizio nel territorio messinese, nonché i dipendenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno ed i rappresentanti dell’A.N.P.S. con i loro familiari. A tutti loro il Questore Annino Gargano si è rivolto al termine della liturgia, rinnovando l’affidamento a San Michele Arcangelo e ringraziando le donne e gli uomini della Polizia di Stato che, quotidianamente, con spirito di sacrificio e profonda dedizione, svolgono i servizi di istituto per il bene e la sicurezza dei cittadini.

Al termine della Santa messa, in piazza Duomo, S.E. Mons. Di Pietro ha benedetto gli equipaggi delle Volanti della Questura, del Reparto Mobile e delle Specialità della Polizia di Stato, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio e nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, con un ulteriore momento di preghiera dedicato a tutto il personale ogni giorno in servizio.