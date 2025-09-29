Sampdoria-Catanzaro, è pronta l’invasione giallorossa al “Ferraris”: il dato sui biglietti venduti e il percorso per raggiungere lo stadio

Cinque pareggi su cinque partite. Il percorso del Catanzaro è perfettamente lineare, senza infamia né lode. Tanti dettagli da rivedere, tanti altri da evidenziare, come la grande reazione alle difficoltà. Anche le Aquile scendono in campo nel turno infrasettimanale e l’occasione è ghiotta. Avversaria, infatti, è la Sampdoria, squadra sempre temibile – su un campo sempre temibile – ma in difficoltà, ultima in classifica e con un solo punto conquistato, a Bari, in seguito a quattro stop di fila. I tifosi giallorossi sanno bene l’importanza della gara e – considerando lo stadio grande, l’ampia disponibilità di posti e la grande affluenza di catanzaresi nelle zone limitrofe – sono pronti a invadere il “Ferraris”.

Degli oltre 800 posti disponibili ne sono stati finora occupati oltre 500, ma ci sono ancora due giornate di tempo. Il club, sul sito ufficiale, “comunica ai tifosi al seguito delle Aquile a Genova per la gara contro la Sampdoria di mercoledì 1 ottobre che l’uscita obbligatoria per raggiungere lo stadio è “Genova est”. Il parcheggio da raggiungere è “Piastra Genova Est – Piastre Bisignano”: sarà possibile occupare i posti auto dalla P1 alla P3. Si ricorda inoltre che i biglietti per il settore ospiti sono disponibili, senza alcuna limitazione, fino alle ore 19:00 di martedì 30 settembre p.v . presso i seguenti punti vendita: