Salvini inaugura l’ascensore di Todi: “a brevissimo cerimonia per inizio lavori del Ponte sullo Stretto, bravura ingegneri italiani è impressionante”

“L’ascensore di Todi è 27 metri fuori terra, opera sicuramente ambiziosa, e io stavo pensando a una cerimonia che conto ci possa essere tra settembre e ottobre, un pò più a sud, tra Messina e Reggio Calabria, perché lì si partirà con un altra opera abbastanza ambiziosa”: è un richiamo al ponte sullo stretto quello fatto dal ministro Matteo Salvini partecipando alla cerimonia per l’inaugurazione della struttura umbra. “Lì mi impressiona la bravura di ingegneri e architetti perché ascensori, ponti e viadotti non li fanno i ministri, che approvano le norme e cercano i soldi. Poi sono geologi, strutturisti, geometri e gli altri che lavorano” ha aggiunto. “Pensate – ha affermato ancora – che i due pilastri fuori terra sui quali si reggerà il ponte di tre chilometri e tre saranno di 399 metri”.