Salvini a Pontida: “il Ponte sullo Stretto lo faremo, ci lavoreranno le imprese italiane”

“Noi il Ponte lo realizzeremo facendo lavorare imprese di tutta Italia, giovani e architetti di tutta Italia”. E’ quanto ha affermato il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini dal palco di Pontida per l’edizione 2025 del raduno della Lega. Il leader del Carroccio ha aperto il suo intervento chiedendo al popolo leghista di Pontida di dedicare “non un minuto di silenzio ma un pensiero a Charlie Kirk e un applauso che arrivi fino all’Arizona”.

Subito dopo sullo schermo, sul palco, sono state proiettate alcune immagini dell’attivista ucciso negli Stati Uniti.