“Salotti Musicali” tra Lirica e Arte alla Galleria Dedalo: concerto inaugurale a Reggio Calabria

Il 27 settembre 2025, alle ore 19:00, la Galleria d’Arte Dedalo ospiterà il concerto inaugurale del ciclo “Salotti Musicali”, a cura del Nuovo Laboratorio Lirico diretto dal M° Gaetano Tirotta. L’iniziativa, che unisce musica, arte e cultura, nasce con l’intento di offrire al pubblico un percorso attraverso epoche e stili nell’arte del Belcanto. Si tratta del primo appuntamento di una rassegna che, nel corso dell’anno, animerà gli spazi della Galleria con eventi dedicati alla musica lirica e alla valorizzazione del dialogo tra le diverse espressioni artistiche.

Per questa prima serata si esibiranno:

Roberta Nassi, soprano

Daniele Tirotta, tenore

Grazia Maria Danieli, pianoforte

Un evento che intende fondere la bellezza delle arti visive con la forza espressiva della musica lirica, in un’esperienza raffinata e coinvolgente. Appuntamento il 27 settembre 2025 alle ore 19:00 presso la Galleria d’Arte Dedalo, via Salvatore Quasimodo 5, Reggio Calabria.