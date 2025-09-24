Ryanair punta tutto su Trapani: 11 nuove rotte, 2 aerei di base e un boom di traffico e posti di lavoro | DETTAGLI

Ryanair annuncia 200 milioni di investimenti sulla base di Trapani-Marsala: 2 nuovi aerei, 23 rotte e oltre 800 posti di lavoro grazie all’abolizione dell’addizionale municipale

Foto di Peppe Caridi ©️ StrettoWeb

“Trapani decolla senza l’addizionale municipale! Ryanair investirà 200 milioni di dollari nella base di Trapani-Marsala, dopo la decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale municipale sugli aeroporti con un traffico inferiore a 5 milioni di passeggeri. Il piano prevede: 2 nuovi aeromobili, 23 rotte, di cui 11 completamente nuove. L’obiettivo di superare 1 milione di passeggeri all’anno.

Questa iniziativa porterà:

  • Oltre 800 nuovi posti di lavoro locali supportati
  • Maggiore connettività tutto l’anno
  • Più turismo e crescita economica

Con questo investimento, Ryanair creerà nuove opportunità per passeggeri, imprese e comunità locali”. E’ questo il post pubblicato sul profilo facebook di Ryanair.

