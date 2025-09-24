Ryanair punta tutto su Trapani: 11 nuove rotte, 2 aerei di base e un boom di traffico e posti di lavoro | DETTAGLI

“Trapani decolla senza l’addizionale municipale! Ryanair investirà 200 milioni di dollari nella base di Trapani-Marsala, dopo la decisione della Regione Siciliana di abolire l’addizionale municipale sugli aeroporti con un traffico inferiore a 5 milioni di passeggeri. Il piano prevede: 2 nuovi aeromobili, 23 rotte, di cui 11 completamente nuove. L’obiettivo di superare 1 milione di passeggeri all’anno.
Questa iniziativa porterà:
- Oltre 800 nuovi posti di lavoro locali supportati
- Maggiore connettività tutto l’anno
- Più turismo e crescita economica
Con questo investimento, Ryanair creerà nuove opportunità per passeggeri, imprese e comunità locali”. E’ questo il post pubblicato sul profilo facebook di Ryanair.