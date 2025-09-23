Ryanair pronta a investire 4 miliardi in Italia se sarà abolita la tassa comunale sui voli

“Il governo italiano, per rilanciare gli aeroporti, deve eliminare la Tassa comunale in tutta Italia stimolando così un ulteriore aumento di traffico, turismo e posti di lavoro. Se ciò avverrà, Ryanair” acquisterà “40 aeromobili aggiuntivi“ (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri annuali in più, 250 nuove rotte e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia”. A dirlo Eddie Wilson, Ceo di Ryanair, oggi a Crotone per illustrare il nuovo operativo invernale dalla Calabria della compagnia.

Parlando della Calabria, ha reso noto che la compagnia ha “ampliato la presenza negli aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone, istituendo una nuova base a Reggio, basando tre aeromobili aggiuntivi rispetto al periodo precedente l’abolizione dell’addizionale, lanciando oltre 20 nuove rotte nei tre aeroporti e aggiungendo +1,4 milioni (+75%) di posti a tariffe basse. Inoltre, abbiamo investito 15 milioni di euro in una nuovissima struttura di manutenzione a Lamezia, che creerà 300 posti di lavoro locali“.

L’amministratore unico di Sacal, la società di gestione dei tre aeroporti calabresi, Marco Franchini ha evidenziato come l’operativo di Ryanair “dia un concreto apporto allo sviluppo economico locale, al turismo e alla creazione di posti di lavoro. In particolare il consolidamento del collegamento con Duesseldorf, mai operato in precedenza nell’operativo invernale, è evidenza di un legame profondo del territorio con la Germania“. Raffaele Rio, direttore del dipartimento Turismo della Regione Calabria, ha evidenziato l’importanza di portare anche nella stagione autunno-inverno le rotte estive.

“È un segnale inequivocabile di attrattività crescente – ha detto Rio -. La crescita del 33% degli arrivi internazionali e il tasso di internazionalizzazione salito al 20,7%, il valore più alto mai registrato in Calabria, confermano un cambio di passo strutturale nel posizionamento della nostra regione sui mercati esteri”.