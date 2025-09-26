Ryanair e Occhiuto, polemica su endorsement e taglio delle tasse: Tucci accusa

“L’amministratore delegato di Ryanair Eddy Wilson è sceso in Calabria per fare la marchetta elettorale a Occhiuto. Nei social circola un reel in cui si vede il capo della compagnia aerea irlandese dire entusiasticamente che tra le cose più belle di Calabria, oltre al mare e al sole ci sia Occhiuto. Un endorsement, questo, che gli vale circa 20 milioni di euro a spese dei calabresi”. Così in una nota il parlamentare del Movimento 5 stelle Riccardo Tucci. “Più esattamente – prosegue – la previsione di tasse che Ryanair non pagherà grazie al taglio dell’addizionale comunale della Regione Calabria. Taglio che Occhiuto fa pagare indirettamente ai calabresi. Ingolositosi dell’appetibile offerta, ora il Ceo Wilson sta chiedendo al governo Meloni di estendere il modello Calabria a tutto il territorio nazionale in cambio di 250 nuovi voli”. “Un bell’affare, senza ombra dubbio – conclude Tucci – peccato però che con questo meccanismo si privatizzino i profitti e si socializzino le perdite. E a pagare saranno i calabresi“.