Ryanair annuncia i nuovi voli per l’inverno in Calabria: un altro aereo basato e 35 rotte stagionali. E’ l’operativo più grande di sempre

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (23 settembre) il suo operativo invernale più grande di sempre in Calabria, rafforzando ulteriormente il suo importante investimento nella Regione dopo l’abolizione municipale – una decisione presa dal Presidente Roberto Occhiuto che ha trasformato la connettività, l’occupazione e il turismo in Calabria. Questo programma invernale record per il 2025 porterà un nuovo aeromobile basato in Calabria (per un totale di 4) – per un investimento complessivo di 400 milioni di dollari nella Regione. Questi aeromobili offriranno collegamenti diretti dalla Calabria con 35 destinazioni, tra cui 8 nuove entusiasmanti rotte invernali da Lamezia a Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Wrocław e da Crotone a Düsseldorf, oltre a fornire tariffe basse sulle rotte esistenti, soprattutto in Italia.

La crescita continua di Ryanair sosterrà oltre 2.300 posti di lavoro locali e contribuirà alla crescita economica della Calabria migliorando il turismo e l’economia locale, potenziando la connettività durante tutto l’anno e offrendo tariffe più basse sia ai cittadini che ai visitatori.

L’operativo invernale 2025 di Ryanair in Calabria prevede

4 aerei basati (US$400m investimento) – 2 a Reggio-Calabria & 2 a Lamezia Terme

35 rotte , incluse 8 nuove

11 da Reggio Calabria

19 da Lamezia , incluse 7 nuove per/da Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Breslavia

5 da Crotone , inclusa una nuova per/da Dusseldorf W.

Supporto ad oltre 2.300 posti di lavoro in Regione, inclusi 120 posti ben retribuiti nel settore dell'aviazione

Dalla decisione del Presidente Roberto Occhiuto di abolire l’addizionale municipale nell’agosto 2024, Ryanair ha effettuato investimenti significativi in Calabria, che proseguono nella stagione invernale 2025 con l’aggiunta di un quarto aeromobile basato. Dall’abolizione dell’addizionale municipale lo scorso anno, Ryanair ha aumentato la capacità di +1,4 milioni (+75%), ha aperto una nuova base a Reggio, ha basato 3 aeromobili aggiuntivi (per un totale di 4), ha introdotto 20 nuove rotte e ha investito 15 milioni di euro in due nuovi hangar di manutenzione – tutto questo a conferma dell’impegno di Ryanair a sostenere lo sviluppo economico e la crescita a lungo termine della Regione.

Per continuare a crescere in tutta Italia e garantire che il Paese rimanga competitivo nel mercato europeo dell’aviazione, Ryanair invita il Governo italiano ad abolire l’addizionale municipale a livello nazionale, seguendo l’esempio di paesi come Svezia, Ungheria e Albania, che stanno attivamente riducendo i costi di accesso per attrarre traffico e turismo.

Per celebrare questo programma invernale da record in Calabria, la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale di 2 giorni con tariffe a partire da 24,99 €, disponibili esclusivamente su Ryanair.com.

Da Crotone, il CEO di Ryanair Eddie Wilson, ha detto: ​

“In qualita’ di compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo programma invernale più grande di sempre in Calabria, come parte del suo continuo e superpotenziato investimento nella Regione. Con 4 aeromobili basati (investimento di 400 milioni di dollari) – 2 a Lamezia e 2 a Reggio Calabria – e 35 rotte, incluse 8 nuove entusiasmanti rotte da Lamezia e Crotone, questo programma da record sosterrà oltre 2.300 posti di lavoro locali, offrirà a 3 milioni di passeggeri annuali ancora più opzioni di viaggio e aumenterà ulteriormente la connettività e il turismo in entrata nella Regione, il tutto con le tariffe più basse d’Europa. Facendo seguito all’impegno del Presidente Roberto Occhiuto per eliminare l’addizionale municipale in Calabria lo scorso anno, Ryanair ha effettuato investimenti significativi in tutta la Regione. Abbiamo ampliato la nostra presenza negli aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone, istituendo una nuova base a Reggio, basando tre aeromobili aggiuntivi rispetto al periodo precedente l’abolizione dell’addizionale (portando il totale della flotta a 4 aeromobili), lanciando oltre 20 nuove rotte nei tre aeroporti e aggiungendo +1,4 milioni (+75%) di posti a tariffe basse. Inoltre, abbiamo investito 15 milioni di euro in una nuovissima struttura di manutenzione a Lamezia, che creerà 300 posti di lavoro locali. Ryanair vuole continuare a dare priorità alla crescita delle regioni italiane, tuttavia il Governo italiano deve sostenere i suoi aeroporti. Per consolidare ulteriormente questo successo e sbloccare opportunità ancora maggiori per il turismo regionale e l’occupazione, Ryanair rinnova l’appello al Governo italiano affinché elimini la Tassa Comunale in tutti gli aeroporti italiani, stimolando così un ulteriore aumento di traffico, turismo e posti di lavoro. Se ciò avverrà, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri annuali in più, 250 nuove rotte e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia”.

Il Direttore Generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria Raffaele Rio ha detto: “La crescita del 33% degli arrivi internazionali e il tasso di internazionalizzazione salito al 20,7% – il valore più alto mai registrato in Calabria – confermano un cambio di passo strutturale nel posizionamento della nostra regione sui mercati esteri. E’ un segnale inequivocabile di attrattività crescente, ma che impone un’accelerazione sul fronte dell’accessibilità: è indispensabile rafforzare i collegamenti aerei diretti con i Paesi target dell’incoming. Aumentare frequenze e rotte significa moltiplicare opportunità, ridurre la distanza percepita e intercettare nuova domanda. Il potenziamento dell’infrastruttura connettiva è oggi una priorità strategica per consolidare la traiettoria di internazionalizzazione del turismo calabrese.”

L’Amministratore Unico di Sacal, ha detto: “Siamo orgogliosi di guidare e sostenere questa fase straordinaria di crescita della Calabria, che valorizza l’intero sistema aeroportuale regionale e coinvolge tutti i territori della Regione. Con 4 aeromobili basati e 35 rotte, incluse 8 nuove destinazioni, Ryanair non solo amplia le opportunità di viaggio per cittadini e visitatori, ma contribuisce in modo concreto allo sviluppo economico locale, al turismo e alla creazione di posti di lavoro. In particolare il consolidamento del collegamento con Duesseldorf, mai operato in precedenza nell’operativo invernale sullo scalo pitagorico, è evidenza di un legame profondo del territorio con la Germania. Questo programma da record dimostra come investimenti strategici nel trasporto aereo possano trasformare la connettività regionale in un motore di crescita duratura, generando valore per le comunità, le imprese e l’intera Calabria”.