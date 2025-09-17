Roseto Capo Spulico: al via il progetto “Polis” nell’ufficio di Poste Italiane

Al via i lavori del progetto "Polis" presso l'ufficio postale di Roseto Capo Spulico (Cosenza). La continuità del servizio sarà garantita presso la sede Amendolara Marina

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Capo Spulico sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nella sede di Roseto Capo Spulico si potranno richiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. La continuità del servizio per i cittadini di Roseto sarà garantita presso l’ufficio postale di via Campania di Amendolara Marina, aperto da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,35 ed il sabato fino alle 12,35.

