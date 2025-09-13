Rosarno, elogi ai vigili urbani per lo smantellamento di una discarica abusiva

“I consiglieri comunali Michele Brilli e Antonino Brosio, componente il gruppo consiliare POLARIS esprimono un pubblico elogio ai vigili urbani di Rosarno ed alla loro comandate Chiara Agostino per la brillante operazione di individuazione smantellamento della discarica abusiva esistente nelle periferie di Rosarno. Sapere che il Comune può operare con un proprio corpo di indagine e repressione delle- purtroppo- numerose violazioni attuate da cittadini disinteressati al bene comune ci sprona- come consiglieri ad incrementare il nostro impegno a favore della città”. E’ quanto afferma in una nota il GRUPPO POLARIS.

“Resta quindi inteso che daremo tutto il sostegno necessario ai nostri vigili per ristabilire la legalità contro sequestratori di strade e loro imitatori, gestori di discariche abusive, ladri d’acqua della rete comunale, costruttori di garage privati sul suolo pubblico e ogni altra violazione. Il rispetto delle regole del vivere civile è uno dei presupposti per vivere in una città accogliente e progredita: ogni cittadino può e deve sentirsi attore protagonista di una storia di civiltà e sviluppo”.