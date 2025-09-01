Roma, storica manifestazione dei Carabinieri UNARMA: presente anche la delegazione dalla Calabria

StrettoWeb

Per la prima volta nella storia dell’Arma, i Carabinieri, sindacalisti di UNARMA provenienti da tutta Italia, si sono riuniti e hanno manifestato compatti di fronte al Comando Generale a Roma. Il Segretario Generale Regionale di UNARMA Calabria, Riccio Fabio, dichiara: “Si è trattato di un evento storico e senza precedenti: il cuore dell’Arma è stato simbolicamente scosso dalla determinazione dei Carabinieri sindacalisti di UNARMA, uniti per rivendicare diritti troppo spesso negati o trattati con superficialità“.

Riccio continua: “UNARMA si distingue e continuerà a distinguersi per questo: andare avanti, lottare, incidere con forza e con coraggio, affinché ogni Carabiniere possa godere delle migliori tutele professionali e personali. Tra i temi portati all’attenzione vi è l’articolo 398 sul ricongiungimento familiare, così come la necessità di superare l’attuale concezione dell’“atto dovuto”, proponendo alternative concrete che garantiscano davvero i militari e, al tempo stesso, la sicurezza e la giustizia per i cittadini“.

Riccio conclude: “Questa manifestazione è stata il segno tangibile della forza, della compattezza e della volontà dei Carabinieri sindacalisti di UNARMA di essere protagonisti del cambiamento, per sé stessi, per i cittadini e per l’Italia intera. Non si può andare controcorrente rispetto al progresso e alla dignità del personale: con il passare del tempo bisogna migliorare le condizioni di chi serve lo Stato, non peggiorarle“.

Si precisa che dalla Calabria ha partecipato una folta delegazione composta da tutte le Segreterie Provinciali e dalla Segreteria Regionale, a testimonianza della compattezza e della determinazione dell’intero territorio calabrese.