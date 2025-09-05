Roccella Jonica, fermati 4 presunti scafisti degli sbarchi di agosto

L’ultima decade del mese di agosto personale della Polizia di Stato, unitamente ai militari della Sezione Operativa Navale delle Guardia di Finanza, ha sottoposto a fermo 4 soggetti stranieri indiziati di essere gli scafisti dei velieri partiti, in momenti distinti, dalle coste turche e diretti in Italia. L’attività investigativa compiuta dagli Agenti del Commissariato di Siderno e dai Finanzieri della Sezione Operativa Navale di Roccella Jonica, coordinati dalla Procura della Repubblica di Locri, è scaturita dagli sbarchi del 22 e del 23 agosto al porto delle Grazie di Roccella Jonica, durante i quali sono approdati, in totale, 144 persone, soccorse in mare dalla Guardia Costiera in eventi (SAR) a circa 100 miglia dalla riviera calabrese.

Determinanti sono state le testimonianze dirette dei soggetti più collaborativi, i quali, nell’ambito delle sommarie informazioni rese con l’assistenza di difensori d’ufficio e mediatori linguistici, hanno descritto la dinamica del pericoloso viaggio, fornendo univoche indicazioni circa l’identità degli autori della tratta.

Al termine delle procedure, i 4 soggetti sono stati collocati presso la casa circondariale di Locri, ove sono tuttora presenti in quanto il Gip del Tribunale Ordinario territorialmente competente, dopo la convalida della predetta misura restrittiva, ha applicato, nei loro confronti, la custodia cautelare in carcere, alla luce del grave e convergente quadro indiziario ottenuto e del concreto pericolo di fuga.

Si precisa che il procedimento penale è, attualmente, nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei confronti dell’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla Costituzione italiana.