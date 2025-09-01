Roccella Jazz, Falcomatà: “evento unico nel suo genere”

StrettoWeb

“Il Festival Roccella Jazz Rumori Mediterranei è una delle espressioni artistiche e culturali più antiche e prestigiose del nostro territorio. Un vanto per la Città Metropolitana, una tradizione che, grazie al lavoro instancabile dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, del Sindaco Vittorio Zito e di tutta la sua squadra, ha raggiunto in questi anni un livello di eccellenza che travalica i confini regionali e nazionali, ponendosi come uno dei punti di riferimento qualitativi più importanti del contesto mediterraneo ed europeo“. E’ quanto afferma il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’ultima serata della 45esima edizione del Festival, aggiungendo che: “si tratta di un progetto di sviluppo artistico che, mantenendo salda la vocazione jazzista con cui è nato, punta ad allargare ed a consolidare il rapporto con il territorio attraverso una variegata offerta culturale, accentuandone l’aspetto attrattivo di rilevanza internazionale”.

“E’ un patrimonio calabrese che – sottolinea il Sindaco Metropolitano – da oltre quarant’anni rappresenta il motore pulsante dell’estate della Riviera dei Gelsomini. Un evento storicizzato che la Città Metropolitana sostiene con convinzione, perché tra i pochi in grado di coniugare tradizione popolare con i grandi temi artistici globali, sempre ben contestualizzati nel ricco e variegato programma presentato al pubblico”. “Buona vita ancora ad un evento unico nel suo genere, che certamente si afferma tra i festival calabresi più longevi, e capace di raccontare la Calabria migliore”, conclude la nota.