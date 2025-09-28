Risultati Serie D, giornata fiacca e con pochi gol: reti bianche a Messina, per la Nissa e nel derby lametino

Una giornata fiacca, con poche emozioni e poche reti, quella della 5ª giornata del girone I di Serie D. Si conferma l’equilibrio del girone e i tantissimi pareggi. Nelle gare delle ore 15, infatti, vince solo la Vibonese, che ha la meglio di misura del Castrumfavara. Reti bianche, invece, per il Messina in casa contro il Paternò, nel derby lametino tra Vigor e Sambiase e della Nissa a Ragusa. Solo 1-1 anche per la Reggina in casa del Savoia e della Gelbison contro il Milazzo.

Risultati Serie D, 5ª giornata

Domenica 28 settembre

Ore 15.00

ACR Messina-Paternò 0-0

Gelbison-Milazzo 1-1

Savoia-Reggina 1-1

Ragusa-Nissa 0-0

Vibonese-Castrumfavara 1-0

Vigor Lamezia-Sambiase 0-0

Ore 16.00

Athletic Palermo-Acireale 2-1

Igea Virtus-Enna 2-2

Sancataldese-Gela 1-0

Classifica Serie D

Gela 10 Savoia 9 Athletic Palermo 9 Igea Virtus 9 Gelbison 8 Sambiase 8 Vibonese 8 Nissa 8 Vigor Lamezia 7 Castrumfavara 7 Milazzo 6 Reggina 5 Sancataldese 4 Ragusa 3 Paternò 3 Enna 3 Acireale 1 ACR Messina -6 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 6ª giornata

Domenica 5 ottobre

Ore 15.00

Acireale-Sancataldese

Castrumfavara-Gelbison

Enna-ACR Messina

Gela-Igea Virtus

Milazzo-Athletic Palermo

Nissa-Vibonese

Paternà-Vigor Lamezia

Reggina-Ragusa

Sambiase-Savoia