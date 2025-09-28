Risultati Serie D, giornata fiacca e con pochi gol: reti bianche a Messina, per la Nissa e nel derby lametino

Una giornata fiacca, con poche emozioni e poche reti, quella della 5ª giornata del girone I di Serie D. Si conferma l’equilibrio del girone e i tantissimi pareggi. Nelle gare delle ore 15, infatti, vince solo la Vibonese, che ha la meglio di misura del Castrumfavara. Reti bianche, invece, per il Messina in casa contro il Paternò, nel derby lametino tra Vigor e Sambiase e della Nissa a Ragusa. Solo 1-1 anche per la Reggina in casa del Savoia e della Gelbison contro il Milazzo.
Risultati Serie D, 5ª giornata
Domenica 28 settembre
Ore 15.00
ACR Messina-Paternò 0-0
Gelbison-Milazzo 1-1
Savoia-Reggina 1-1
Ragusa-Nissa 0-0
Vibonese-Castrumfavara 1-0
Vigor Lamezia-Sambiase 0-0
Ore 16.00
Athletic Palermo-Acireale 2-1
Igea Virtus-Enna 2-2
Sancataldese-Gela 1-0
Classifica Serie D
- Gela 10
- Savoia 9
- Athletic Palermo 9
- Igea Virtus 9
- Gelbison 8
- Sambiase 8
- Vibonese 8
- Nissa 8
- Vigor Lamezia 7
- Castrumfavara 7
- Milazzo 6
- Reggina 5
- Sancataldese 4
- Ragusa 3
- Paternò 3
- Enna 3
- Acireale 1
- ACR Messina -6 (-14)
Prossimo turno Serie D girone I, 6ª giornata
Domenica 5 ottobre
Ore 15.00
Acireale-Sancataldese
Castrumfavara-Gelbison
Enna-ACR Messina
Gela-Igea Virtus
Milazzo-Athletic Palermo
Nissa-Vibonese
Paternà-Vigor Lamezia
Reggina-Ragusa
Sambiase-Savoia