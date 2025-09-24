Risultati Serie D: Gela e Savoia show, rimonta folle della Nissa. La nuova classifica

Comincia a delinearsi la situazione relativa al girone I di Serie D. Nel pomeriggio, più della metà del girone I è sceso in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo quattro giornate, si comincia a capire meglio la possibile andatura del torneo. Gela e Savoia le protagoniste assolute di questo mercoledì: i siciliani, freschi di annuncio di Jerry Mbakogu, hanno strapazzato la Vigor Lamezia, rifilandole tre reti; stesso risultato, ma a domicilio, a Enna, per il Savoia, che domenica ospiterà la Reggina (che scende in campo questa sera al Granillo contro la Gelbison).

La Nissa ha vinto, ma continua a camminare col freno a mano tirato. In casa, contro il Castrumfavara, ha rischiato il capitombolo: sotto di due reti, ha rimontato nel finale, riuscendo a segnare la rete del pari e del 3-2 negli ultimi minuti, addirittura con Kragl in pieno recupero. Il Messina vince ad Acireale per 1-2, rialzandosi nonostante il momento drammatico.

Risultati Serie D, 4ª giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 15.00

Acireale-Messina 1-2

Enna-Savoia 0-3

Gela-Vigor Lamezia 3-0

Nissa-Castrumfavara 3-2

Paternò-Ragusa 0-0

Ore 16.00

Athletic Palermo-Igea Virtus

Sambiase-Vibonese

Ore 18.00

Milazzo-Sancataldese

Ore 20.30

Reggina-Gelbison

Classifica Serie D

Gela 10* Savoia 8* Igea Virtus 7 Castrumfavara 7* Nissa 7* Vigor Lamezia 6* Vibonese 5 Athletic Palermo 5 Gelbison 4 Reggina 4 Sambiase 4 Milazzo 2 Ragusa 2* Paternò 2* Enna 2* Sancataldese 1 Acireale 1* ACR Messina -7 (-14)*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie D girone I, 5ª giornata

Domenica 28 settembre

Ore 15.00

ACR Messina-Paternò

Gelbison-Milazzo

Savoia-Reggina

Ragusa-Nissa

Vibonese-Castrumfavara

Vigor Lamezia-Sambiase

Ore 16.00

Athletic Palermo-Acireale

Igea Virtus-Enna

Sancataldese-Gela