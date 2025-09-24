Risultati Serie D: Gela e Savoia show, rimonta folle della Nissa. La nuova classifica

Serie D in campo al mercoledì, primo turno infrasettimanale della stagione nel girone I: i risultati e la classifica

esultanza Gela

Comincia a delinearsi la situazione relativa al girone I di Serie D. Nel pomeriggio, più della metà del girone I è sceso in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo quattro giornate, si comincia a capire meglio la possibile andatura del torneo. Gela e Savoia le protagoniste assolute di questo mercoledì: i siciliani, freschi di annuncio di Jerry Mbakogu, hanno strapazzato la Vigor Lamezia, rifilandole tre reti; stesso risultato, ma a domicilio, a Enna, per il Savoia, che domenica ospiterà la Reggina (che scende in campo questa sera al Granillo contro la Gelbison).

La Nissa ha vinto, ma continua a camminare col freno a mano tirato. In casa, contro il Castrumfavara, ha rischiato il capitombolo: sotto di due reti, ha rimontato nel finale, riuscendo a segnare la rete del pari e del 3-2 negli ultimi minuti, addirittura con Kragl in pieno recupero. Il Messina vince ad Acireale per 1-2, rialzandosi nonostante il momento drammatico.

Risultati Serie D, 4ª giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 15.00
Acireale-Messina 1-2
Enna-Savoia 0-3
Gela-Vigor Lamezia 3-0
Nissa-Castrumfavara 3-2
Paternò-Ragusa 0-0

Ore 16.00
Athletic Palermo-Igea Virtus
Sambiase-Vibonese

Ore 18.00
Milazzo-Sancataldese

Ore 20.30
Reggina-Gelbison

Classifica Serie D

  1. Gela 10*
  2. Savoia 8*
  3. Igea Virtus 7
  4. Castrumfavara 7*
  5. Nissa 7*
  6. Vigor Lamezia 6*
  7. Vibonese 5
  8. Athletic Palermo 5
  9. Gelbison 4
  10. Reggina 4
  11. Sambiase 4
  12. Milazzo 2
  13. Ragusa 2*
  14. Paternò 2*
  15. Enna 2*
  16. Sancataldese 1
  17. Acireale 1*
  18. ACR Messina -7 (-14)*

*1 partita in più

Prossimo turno Serie D girone I, 5ª giornata

Domenica 28 settembre

Ore 15.00
ACR Messina-Paternò
Gelbison-Milazzo
Savoia-Reggina
Ragusa-Nissa
Vibonese-Castrumfavara
Vigor Lamezia-Sambiase

Ore 16.00
Athletic Palermo-Acireale
Igea Virtus-Enna
Sancataldese-Gela

