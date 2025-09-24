Risultati Serie D: Gela e Savoia show, rimonta folle della Nissa. La nuova classifica

Comincia a delinearsi la situazione relativa al girone I di Serie D. Nel pomeriggio, più della metà del girone I è sceso in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo quattro giornate, si comincia a capire meglio la possibile andatura del torneo. Gela e Savoia le protagoniste assolute di questo mercoledì: i siciliani, freschi di annuncio di Jerry Mbakogu, hanno strapazzato la Vigor Lamezia, rifilandole tre reti; stesso risultato, ma a domicilio, a Enna, per il Savoia, che domenica ospiterà la Reggina (che scende in campo questa sera al Granillo contro la Gelbison).
La Nissa ha vinto, ma continua a camminare col freno a mano tirato. In casa, contro il Castrumfavara, ha rischiato il capitombolo: sotto di due reti, ha rimontato nel finale, riuscendo a segnare la rete del pari e del 3-2 negli ultimi minuti, addirittura con Kragl in pieno recupero. Il Messina vince ad Acireale per 1-2, rialzandosi nonostante il momento drammatico.
Risultati Serie D, 4ª giornata
Mercoledì 24 settembre
Ore 15.00
Acireale-Messina 1-2
Enna-Savoia 0-3
Gela-Vigor Lamezia 3-0
Nissa-Castrumfavara 3-2
Paternò-Ragusa 0-0
Ore 16.00
Athletic Palermo-Igea Virtus
Sambiase-Vibonese
Ore 18.00
Milazzo-Sancataldese
Ore 20.30
Reggina-Gelbison
Classifica Serie D
- Gela 10*
- Savoia 8*
- Igea Virtus 7
- Castrumfavara 7*
- Nissa 7*
- Vigor Lamezia 6*
- Vibonese 5
- Athletic Palermo 5
- Gelbison 4
- Reggina 4
- Sambiase 4
- Milazzo 2
- Ragusa 2*
- Paternò 2*
- Enna 2*
- Sancataldese 1
- Acireale 1*
- ACR Messina -7 (-14)*
*1 partita in più
Prossimo turno Serie D girone I, 5ª giornata
Domenica 28 settembre
Ore 15.00
ACR Messina-Paternò
Gelbison-Milazzo
Savoia-Reggina
Ragusa-Nissa
Vibonese-Castrumfavara
Vigor Lamezia-Sambiase
Ore 16.00
Athletic Palermo-Acireale
Igea Virtus-Enna
Sancataldese-Gela