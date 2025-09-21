Risultati Serie D: De Felice lancia la Nissa in casa della Gelbison, il Messina cade in casa. La classifica

Terza giornata del girone I di Serie D. Dopo il tris della Vigor Lamezia nell’anticipo, da registrare altri risultati importanti nella domenica pomeridiana. Il Gela sbanca Messina nella prima partita dell’ACR fallito. Per i biancoscudati è già tanto essere riusciti a scendere in campo: la squadra siciliana vive alla giornata, dentro e fuori dal campo, ma intanto rimane ultima a -10 dopo questo stop. Il colpaccio di giornata lo fa però la Nissa, che dopo un pari e la sconfitta al Granillo, vince per 1-2 in casa della Gelbison grazie a una doppietta dell’ex Reggina De Felice. Reggina che invece non va oltre lo 0-0 nel derby calabrese in casa della Vibonese. Bene anche il Savoia, che ne fa 4 a un Paternò sempre più in difficoltà.

Risultati Serie D, 3ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 15.00

Vigor Lamezia-Enna 3-0

Domenica 21 settembre

Ore 15.00

ACR Messina-Gela 0-2

Gelbison-Nissa 1-2

Savoia-Paternò 4-1

Ragusa-Sambiase 1-2

Vibonese-Reggina 0-0

Ore 16.00

Castrumfavara-Milazzo 1-0

Igea Virtus-Acireale 3-0

Sancataldese-Athletic Palermo 1-1

Classifica Serie D

Igea Virtus 7 Gela 7 Castrumfavara 7 Vigor Lamezia 6 Savoia 5 Vibonese 5 Athletic Palermo 5 Gelbison 4 Nissa 4 Reggina 4 Sambiase 4 Milazzo 2 Enna 2 Sancataldese 1 Ragusa 1 Paternò 1 Acireale 1 ACR Messina -10 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 4ª giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 15.00

Acireale-Messina

Athletic Palermo-Igea Virtus

Enna-Savoia

Gela-Vigor Lamezia

Milazzo-Sancataldese

Nissa-Castrumfavara

Paternò-Ragusa

Sambiase-Vibonese

Ore 20.30

Reggina-Gelbison