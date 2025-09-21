Risultati Serie D: De Felice lancia la Nissa in casa della Gelbison, il Messina cade in casa. La classifica

Risultati della terza giornata del girone I di Serie D e classifica aggiornata: il programma completo della domenica

De Felice Nissa

Terza giornata del girone I di Serie D. Dopo il tris della Vigor Lamezia nell’anticipo, da registrare altri risultati importanti nella domenica pomeridiana. Il Gela sbanca Messina nella prima partita dell’ACR fallito. Per i biancoscudati è già tanto essere riusciti a scendere in campo: la squadra siciliana vive alla giornata, dentro e fuori dal campo, ma intanto rimane ultima a -10 dopo questo stop. Il colpaccio di giornata lo fa però la Nissa, che dopo un pari e la sconfitta al Granillo, vince per 1-2 in casa della Gelbison grazie a una doppietta dell’ex Reggina De Felice. Reggina che invece non va oltre lo 0-0 nel derby calabrese in casa della Vibonese. Bene anche il Savoia, che ne fa 4 a un Paternò sempre più in difficoltà.

Risultati Serie D, 3ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 15.00
Vigor Lamezia-Enna 3-0

Domenica 21 settembre

Ore 15.00
ACR Messina-Gela 0-2
Gelbison-Nissa 1-2
Savoia-Paternò 4-1
Ragusa-Sambiase 1-2
Vibonese-Reggina 0-0

Ore 16.00
Castrumfavara-Milazzo 1-0
Igea Virtus-Acireale 3-0 
Sancataldese-Athletic Palermo 1-1

Classifica Serie D

  1. Igea Virtus 7
  2. Gela 7
  3. Castrumfavara 7
  4. Vigor Lamezia 6
  5. Savoia 5
  6. Vibonese 5
  7. Athletic Palermo 5
  8. Gelbison 4
  9. Nissa 4
  10. Reggina 4
  11. Sambiase 4
  12. Milazzo 2
  13. Enna 2
  14. Sancataldese 1
  15. Ragusa 1
  16. Paternò 1
  17. Acireale 1
  18. ACR Messina -10 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 4ª giornata

Mercoledì 24 settembre

Ore 15.00
Acireale-Messina
Athletic Palermo-Igea Virtus
Enna-Savoia
Gela-Vigor Lamezia
Milazzo-Sancataldese
Nissa-Castrumfavara
Paternò-Ragusa
Sambiase-Vibonese

Ore 20.30
Reggina-Gelbison

