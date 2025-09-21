Risultati Serie D: De Felice lancia la Nissa in casa della Gelbison, il Messina cade in casa. La classifica

Terza giornata del girone I di Serie D. Dopo il tris della Vigor Lamezia nell’anticipo, da registrare altri risultati importanti nella domenica pomeridiana. Il Gela sbanca Messina nella prima partita dell’ACR fallito. Per i biancoscudati è già tanto essere riusciti a scendere in campo: la squadra siciliana vive alla giornata, dentro e fuori dal campo, ma intanto rimane ultima a -10 dopo questo stop. Il colpaccio di giornata lo fa però la Nissa, che dopo un pari e la sconfitta al Granillo, vince per 1-2 in casa della Gelbison grazie a una doppietta dell’ex Reggina De Felice. Reggina che invece non va oltre lo 0-0 nel derby calabrese in casa della Vibonese. Bene anche il Savoia, che ne fa 4 a un Paternò sempre più in difficoltà.
Risultati Serie D, 3ª giornata
Sabato 20 settembre
Ore 15.00
Vigor Lamezia-Enna 3-0
Domenica 21 settembre
Ore 15.00
ACR Messina-Gela 0-2
Gelbison-Nissa 1-2
Savoia-Paternò 4-1
Ragusa-Sambiase 1-2
Vibonese-Reggina 0-0
Ore 16.00
Castrumfavara-Milazzo 1-0
Igea Virtus-Acireale 3-0
Sancataldese-Athletic Palermo 1-1
Classifica Serie D
- Igea Virtus 7
- Gela 7
- Castrumfavara 7
- Vigor Lamezia 6
- Savoia 5
- Vibonese 5
- Athletic Palermo 5
- Gelbison 4
- Nissa 4
- Reggina 4
- Sambiase 4
- Milazzo 2
- Enna 2
- Sancataldese 1
- Ragusa 1
- Paternò 1
- Acireale 1
- ACR Messina -10 (-14)
Prossimo turno Serie D girone I, 4ª giornata
Mercoledì 24 settembre
Ore 15.00
Acireale-Messina
Athletic Palermo-Igea Virtus
Enna-Savoia
Gela-Vigor Lamezia
Milazzo-Sancataldese
Nissa-Castrumfavara
Paternò-Ragusa
Sambiase-Vibonese
Ore 20.30
Reggina-Gelbison