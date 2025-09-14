Risultati Serie D, 2ª giornata: quanti pareggi, nessuno a punteggio pieno. Messina corsaro a San Cataldo

A punteggio pieno non c’è nessuno. Dopo due giornate, non c’è una squadra a 6 punti. La primissima fotografia del girone I di Serie D è chiara: ad oggi c’è tanto equilibrio. E’ prestissimo, sì, ma in questi 180 minuti non è emersa una favorita sulle altre, almeno sul campo. La Reggina ha reagito, battendo una Nissa già in ritardo, ma rimane a 3 punti, vista la sconfitta alla prima. Poi ci sono una serie di squadre a 4 punti, tra cui Gela, Gelbison, Vibonese e Athletic Palermo.

Questo il quadro dopo le prime due giornate. La seconda giornata ha visto infatti le vittorie di Gela e Athletic Palermo, nelle zone alte, e della Reggina, appunto. In generale il turno ha regalato tantissimi pareggi e molto equilibrio. Sfiora il colpaccio la Vibonese, l’unica che sarebbe potuta andare a punteggio pieno, ma a Enna è 2-2. Da registrare la vittoria del Messina a San Cataldo, in rimonta: con questo successo, squadra a -10. La quota zero è ancora lontanissima, mentre la città resta sempre in attesa delle novità dai giudici su piano di rientro o fallimento.

Risultati Serie D, 2ª giornata

Domenica 14 settembre

Ore 15.00

Acireale-Savoia 1-1

Milazzo-Igea Virtus 2-2

Paternò-Gelbison 0-0

Reggina-Nissa 1-0

Sambiase-Castrumfavara 1-1

Ore 15.30

Gela-Ragusa 2-0

Ore 16.00

Athletic Palermo-Vigor Lamezia 2-1

Enna-Vibonese 2-2

Sancataldese-ACR Messina 1-3

Classifica Serie D

Gela 4 Gelbison 4 Igea Virtus 4 Vibonese 4 Castrumfavara 4 Athletic Palermo 4 Reggina 3 Vigor Lamezia 3 Milazzo 2 Enna 2 Savoia 2 Acireale 1 Paternò 1 Nissa 1 Ragusa 1 Sambiase 0 Sancataldese 0 ACR Messina -10 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 3ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 15.00

Vigor Lamezia-Enna

Domenica 21 settembre

Ore 15.00

ACR Messina-Gela

Castrumfavara-Milazzo

Gelbison-Nissa

Igea Virtus-Acireale

Sancataldese-Athletic Palermo

Savoia-Paternò

Ragusa-Sambiase

Vibonese-Reggina