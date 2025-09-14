Risultati Serie D, 2ª giornata: quanti pareggi, nessuno a punteggio pieno. Messina corsaro a San Cataldo

A punteggio pieno non c’è nessuno. Dopo due giornate, non c’è una squadra a 6 punti. La primissima fotografia del girone I di Serie D è chiara: ad oggi c’è tanto equilibrio. E’ prestissimo, sì, ma in questi 180 minuti non è emersa una favorita sulle altre, almeno sul campo. La Reggina ha reagito, battendo una Nissa già in ritardo, ma rimane a 3 punti, vista la sconfitta alla prima. Poi ci sono una serie di squadre a 4 punti, tra cui Gela, Gelbison, Vibonese e Athletic Palermo.
Questo il quadro dopo le prime due giornate. La seconda giornata ha visto infatti le vittorie di Gela e Athletic Palermo, nelle zone alte, e della Reggina, appunto. In generale il turno ha regalato tantissimi pareggi e molto equilibrio. Sfiora il colpaccio la Vibonese, l’unica che sarebbe potuta andare a punteggio pieno, ma a Enna è 2-2. Da registrare la vittoria del Messina a San Cataldo, in rimonta: con questo successo, squadra a -10. La quota zero è ancora lontanissima, mentre la città resta sempre in attesa delle novità dai giudici su piano di rientro o fallimento.
Risultati Serie D, 2ª giornata
Domenica 14 settembre
Ore 15.00
Acireale-Savoia 1-1
Milazzo-Igea Virtus 2-2
Paternò-Gelbison 0-0
Reggina-Nissa 1-0
Sambiase-Castrumfavara 1-1
Ore 15.30
Gela-Ragusa 2-0
Ore 16.00
Athletic Palermo-Vigor Lamezia 2-1
Enna-Vibonese 2-2
Sancataldese-ACR Messina 1-3
Classifica Serie D
- Gela 4
- Gelbison 4
- Igea Virtus 4
- Vibonese 4
- Castrumfavara 4
- Athletic Palermo 4
- Reggina 3
- Vigor Lamezia 3
- Milazzo 2
- Enna 2
- Savoia 2
- Acireale 1
- Paternò 1
- Nissa 1
- Ragusa 1
- Sambiase 0
- Sancataldese 0
- ACR Messina -10 (-14)
Prossimo turno Serie D girone I, 3ª giornata
Sabato 20 settembre
Ore 15.00
Vigor Lamezia-Enna
Domenica 21 settembre
Ore 15.00
ACR Messina-Gela
Castrumfavara-Milazzo
Gelbison-Nissa
Igea Virtus-Acireale
Sancataldese-Athletic Palermo
Savoia-Paternò
Ragusa-Sambiase
Vibonese-Reggina