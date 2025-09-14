Risultati Serie D, 2ª giornata: quanti pareggi, nessuno a punteggio pieno. Messina corsaro a San Cataldo

Girone I di Serie D in campo per la 2ª giornata: tutti i risultati di questa domenica e la classifica aggiornata

Sancataldese Messina

A punteggio pieno non c’è nessuno. Dopo due giornate, non c’è una squadra a 6 punti. La primissima fotografia del girone I di Serie D è chiara: ad oggi c’è tanto equilibrio. E’ prestissimo, sì, ma in questi 180 minuti non è emersa una favorita sulle altre, almeno sul campo. La Reggina ha reagito, battendo una Nissa già in ritardo, ma rimane a 3 punti, vista la sconfitta alla prima. Poi ci sono una serie di squadre a 4 punti, tra cui Gela, Gelbison, Vibonese e Athletic Palermo.

Questo il quadro dopo le prime due giornate. La seconda giornata ha visto infatti le vittorie di Gela e Athletic Palermo, nelle zone alte, e della Reggina, appunto. In generale il turno ha regalato tantissimi pareggi e molto equilibrio. Sfiora il colpaccio la Vibonese, l’unica che sarebbe potuta andare a punteggio pieno, ma a Enna è 2-2. Da registrare la vittoria del Messina a San Cataldo, in rimonta: con questo successo, squadra a -10. La quota zero è ancora lontanissima, mentre la città resta sempre in attesa delle novità dai giudici su piano di rientro o fallimento.

Risultati Serie D, 2ª giornata

Domenica 14 settembre

Ore 15.00
Acireale-Savoia 1-1
Milazzo-Igea Virtus 2-2
Paternò-Gelbison 0-0
Reggina-Nissa 1-0
Sambiase-Castrumfavara 1-1

Ore 15.30
Gela-Ragusa 2-0

Ore 16.00
Athletic Palermo-Vigor Lamezia 2-1
Enna-Vibonese 2-2
Sancataldese-ACR Messina 1-3

Classifica Serie D

  1. Gela 4
  2. Gelbison 4
  3. Igea Virtus 4
  4. Vibonese 4
  5. Castrumfavara 4
  6. Athletic Palermo 4
  7. Reggina 3
  8. Vigor Lamezia 3
  9. Milazzo 2
  10. Enna 2
  11. Savoia 2
  12. Acireale 1
  13. Paternò 1
  14. Nissa 1
  15. Ragusa 1
  16. Sambiase 0
  17. Sancataldese 0
  18. ACR Messina -10 (-14)

Prossimo turno Serie D girone I, 3ª giornata

Sabato 20 settembre

Ore 15.00
Vigor Lamezia-Enna

Domenica 21 settembre

Ore 15.00
ACR Messina-Gela
Castrumfavara-Milazzo
Gelbison-Nissa
Igea Virtus-Acireale
Sancataldese-Athletic Palermo
Savoia-Paternò
Ragusa-Sambiase
Vibonese-Reggina

