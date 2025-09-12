Risoluzione Onu per una Palestina senza Hamas: l’Italia vota a favore

C’è anche l’Italia fra i 142 Paesi che hanno votato a favore della risoluzione non vincolante approvata dall’Assemblea generale dell’Onu per la nascita di uno Stato palestinese senza Hamas. Dieci i Paesi che hanno votato contro: oltre a Israele, Stati Uniti, Ungheria, Argentina, Micronesia, Palau, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Nauru e Tonga. Lo riporta l’Adnkronos.

Dodici quelli che si sono astenuti: Repubblica Ceca, Albania, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Ecuador, Etiopia, Fiji, Guatemala, Moldova, Nord Macedonia, Samoa e Sud Sudan.