Risanamento: consegnata al Comune di Messina l’area di Camaro Sottomontagna, sorgerà un grande parco urbano | FOTO

Dopo lo sbaraccamento e la bonifica ambientale, l’area di Camaro Sottomontagna è stata ufficialmente consegnata oggi al Comune di Messina dalla Struttura Commissariale guidata dal Presidente della Regione, Renato Schifani. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Federico Basile, il Direttore Generale del Comune, Salvo Puccio, e il Sub Commissario Straordinario per il risanamento, Santi Trovato. Il lotto, collocato sotto il vecchio ponte delle Ferrovie e liberato dalle baracche, rappresenta il primo passo concreto verso la realizzazione del Parco Urbano di Camaro Sottomontagna, intervento strategico di rigenerazione urbana inserito nel PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3, id Pinqua 365.

Progetto

Il progetto, accessibile dal Viale della Marina Russa e da Via Gerobino Pilli, sorgerà a poca distanza dallo svincolo autostradale Messina Centro e in prossimità delle principali linee di trasporto pubblico, garantendo così un’elevata accessibilità. L’area prevede la realizzazione di spazi a verde attrezzato, percorsi pedonali, aree ludiche inclusive, zone sportive per workout e calisthenics, un campo da bocce, aree relax e strutture di servizio. Il parco sarà completato da un punto ristoro, parcheggi, nuovi impianti idrici e di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza e un piano per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Durante la consegna, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Vito Leotta, l’area è stata formalmente affidata all’impresa ISECO srls, capogruppo dell’appalto, rappresentata dal geom. Giovanni Luigi Galluzzo. L’impresa avrà il compito di predisporre i rilievi e assumere la custodia del sito, in vista dell’avvio dei lavori.

Le dichiarazioni

Il Sindaco Basile ha dichiarato: “questa consegna segna un passaggio storico nel percorso di risanamento della nostra città. L’abbattimento delle baracche non è solo una bonifica urbanistica, ma anche un atto di restituzione alla comunità di spazi che diventano luoghi di vita, socialità e futuro. Il Parco Urbano di Camaro Sottomontagna sarà un simbolo concreto di rigenerazione e di sviluppo sostenibile”.

Il Direttore Generale Puccio ha sottolineato l’aspetto tecnico-amministrativo: “si tratta di un intervento strategico inserito nel quadro del PNRR, che richiede un’attenta pianificazione e una rigorosa gestione amministrativa. Oggi consegniamo all’impresa un’area già bonificata e pronta per i rilievi esecutivi, avviando così una fase che porterà alla trasformazione del sito in un parco urbano moderno, sicuro e accessibile a tutti i cittadini”. “Il percorso del risanamento non si ferma- rimarca Trovato- siamo impegnati su più fronti, nella ricerca delle nuove abitazioni, nei progetti di riqualificazione e per restituire all’uso pubblico importanti porzioni di territorio”.