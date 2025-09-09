Ripepi: “Falcomatà sogna eventi mondiali, ma al Granillo mancano le docce. Che figuraccia, città nell’imbarazzo”

Il consigliere comunale Massimo Ripepi si è espresso con sdegno, sui social, per l’episodio relativo alla mancanza di acqua nelle docce al termine del raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”. “Falcomatà sogna ‘eventi mondiali’, ma nella realtà allo stadio Granillo di Reggio Calabria non funzionano neanche le docce! Durante la partita Operazione Nostalgia al Granillo, con campioni come Baggio e Totti, è arrivata l’ennesima figuraccia: negli spogliatoi non c’era acqua e i calciatori non hanno potuto lavarsi dopo la partita” ha scritto.

“Fantasia: ‘Reggio piazza di livello internazionale’. Realtà: campioni senza docce e città alla ribalta per l’imbarazzo. Altro che ‘Reggio piazza mondiale’… così si collezionano solo figuracce davanti a tutta Italia. Falcomatà benvenuto nel mondo reale!” ha aggiunto il consigliere.