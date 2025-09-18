Riforma della Giustizia e separazione delle carriere, oggi giornata decisiva in Parlamento. Meloni: “rispettiamo impegno con gli elettori”

Il centrodestra si prepara all’affondo finale oggi, giovedì 18 settembre, in Parlamento per portarsi a casa la riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Giorgia Meloni vuole onorare l’impegno assunto con gli elettore di “liberare la magistratura da quella degenerazione correntizia, che per anni ha fatto sì che in alcuni casi le scelte venissero fatte non in base al merito ma all’appartenenza…”. Antonio Tajani parla di “battaglia storica fatta non per Berlusconi, che ci guarda da lassù, ma per ogni cittadino italiano“.

Giustizia, Meloni: “porteremo a casa la riforma prima di finire la legislatura con il Referendum”

“E veniamo a un’altra previsione sbagliata della sinistra: che non avremmo mai avuto il coraggio di fare la riforma della giustizia. Noi la porteremo a casa entro la fine della legislatura, se voi la confermerete con il referendum, perché è necessaria“. Così il premier Giorgia Meloni, ieri sera dal palco del comizio del centrodestra ad Ancona a sostegno di Francesco Acquaroli per le regionali nelle Marche.

Siracusano: “cittadini vogliono la separazione della carriere”

“Sappiamo tutti quanto sia difficile in Italia toccare il sistema giudiziario, e quanto sia stato complesso arrivare così velocemente a questo importante passaggio, con la riforma sulla separazione delle carriere che oggi terminerà la terza lettura in Parlamento. Siamo certi che i cittadini vogliono fortemente questa riforma, una giustizia equa, vogliono che vengano corrette le storture esistenti. Quindi siamo straconvinti che il referendum premierà l’azione dell’esecutivo”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.

“La separazione delle carriere – prosegue – sarà un traguardo importantissimo. Per riformare la giustizia noi siamo partiti con il Ddl Nordio, con l’abolizione dell’abuso d’ufficio, con le limitazioni all’utilizzo indiscriminato delle intercettazioni, con il recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza. Abbiamo fatto un percorso e il lavoro continuerà. Con la separazione delle carriere verrà garantito un processo equo, nel quale colui che giudica è equidistante dal pubblico ministero e dall’avvocato di difesa, e non è invece amico e collega del pm. È segnale molto importante per i cittadini”.

Giustizia, Conte: “la Riforma non serve, non riconoscerà l’autonomia ai magistrati inquirenti”

“Sulla separazione delle carriere, il governo vuole correre per questa legge costituzionale che di fatto non riconoscerà autonomia e indipendenza alla magistratura inquirente. Noi lo contrastiamo in tutti i modi, non è questo che serve. Se vogliamo migliorare il servizio giustizia, investiamo nei magistrati, nel personale ausiliario, nelle dotazioni informatiche: è così che si migliora il servizio giustizia non separando separazione le carriere di cui non si avverte nessuna esigenza e bisogno”. Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, ieri sera in un punto stampa dalla diga di Galatro, in Calabria. “Fin qui le separazioni sulla magistratura inquirente e giudicante esiste già, il passaggio dall’una all’altra è possibile farlo solo una volta e non avviene mai”, aggiunge Conte.