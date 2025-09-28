Rifondazione Comunista, Acerbo a Polistena: “destra rappresenta il peggio con indagini Occhiuto”

Oggi, domenica 28 settembre, il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo sarà in Calabria per iniziative elettorali a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico. Alle ore 19 terrà un comizio a Polistena in Piazza della Repubblica con Michele Tripodi, candidato indipendente comunista nella lista di AVS nella circoscrizione di Reggio Calabria.

“Rifondazione Comunista sostiene con grande convinzione Tridico non solo per l’indubbia competenza e la sensibilità sociale ma anche perché non colluso con i gruppi di potere affaristici, corrotti e criminali“, dichiara Acerbo. “La destra invece rappresenta il peggio come ricordano non solo le inchieste che riguardano Occhiuto ma una lunga lista di inquisiti. È di pochi giorni fa la condanna a 14 anni per concorso esterno con la ndrangheta dell’ex-senatore di Forza Italia Pittelli, poi passato a Fratelli d’Italia e definito da Giorgia Meloni ‘valore aggiunto’“, aggiunge il segretario di Rifondazione.

“Rifondazione Comunista ha deciso di non presentare una propria lista a causa dello sbarramento antidemocratico. Condivido la scelta dei compagni di sostenere nel collegio di Reggio Calabria un candidato di assoluta qualità morale e politica come Michele Tripodi perché rappresenta le migliori tradizioni della sinistra e dei comunisti calabresi ed ha dimostrato come sindaco straordinarie qualità amministrative.

Nella provincia di Cosenza sosteniamo un candidato indipendente come il dott. Ferdinando Laghi nella lista Tridico con cui collaboriamo da tanti anni. È importante votare per candidati che abbiano dimostrato di avere le mani pulite e un lungo impegno per la sanità pubblica, per l’ambiente, i beni comuni, la rinascita della propria terra“, conclude Acerbo