Renzi in Calabria: “il Ponte sullo Stretto è un ottima cosa ma…”

Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria che si terranno il prossimo 5 e 6 ottobre. Il primo leader nazionale ad arrivare nella nostra regione è Matteo Renzi. “La Calabria deve cambiare e per cambiare oggi c’è il centrosinistra con Tridico. Noi, con tutti gli amici della casa riformista, vogliamo dare uno spazio anche a quelli che sono di centro e riformisti”, evidenzia l’ex premier da Cosenza.

La posizione di Renzi sul Ponte sullo Stretto

“Se per fare il Ponte sullo Stretto, togli i soldi dei fondi strutturali alla Calabria e alla Sicilia, anziché stanziare risorse aggiuntive, è un errore. Io, comunque, non sono contro il Ponte, anzi è un’ottima cosa l’idea di fare un grande miracolo di ingegneria. Ma è sbagliato farlo togliendo i soldi da altre opere pubbliche”, ha sottolineato Renzi.

“Per cambiare bisogna votare Tridico”

“Il punto è sempre come si fanno le cose e non gli slogan ideologici. Il governo in questi tre anni ha fatto tantissimi slogan, come il piano casa e il piano dazi, che sono stati annunciati ma non li ha visti nessuno. Questo é il governo degli annunci. Da tre anni la Meloni è lì e non ha fatto nulla. Gli italiani stanno peggio e i calabresi stanno peggio. Se vi sta bene così, votate Occhiuto. Ma se volete cambiare, votate Tridico e la casa riformista”, puntualizza Renzi.