Rende, il 16 settembre l’evento “Femminile Plurale. Politica e Calabria” | INFO

Il ruolo delle donne nella costruzione del futuro della Calabria non può più essere marginale o secondario. Per questo Innova Rende promuove l’evento pubblico “Femminile Plurale. Politica e Calabria”, in programma martedì 16 settembre alle ore 18:00, presso il Museo del Presente – Sala Tokyo. Un momento di confronto aperto e partecipato che vuole rilanciare il protagonismo femminile nei luoghi decisionali, nelle istituzioni, nel lavoro e nell’innovazione, come leva fondamentale per il cambiamento politico, sociale ed economico della nostra regione.

L’evento si articolerà in tre panel, ciascuno dedicato a uno degli ambiti strategici per il futuro della Calabria:

Welfare e scuola

Anna Rita Guido – Innova Rende

Daniela Ielasi – Assessora Welfare e Politiche Sociali, Comune di Rende

Lavoro, imprenditoria e sviluppo

Marianna Gazzaruso – Innova Rende

Veronica Stellato – Assessora Attività Produttive e Commercio, Comune di Rende

Digitale, innovazione e futuro

Valeria Fionda – Università della Calabria, Dipartimento di Matematica e Informatica

Dario Sammarro – Avvocato e Dottore di ricerca

I lavori saranno introdotti da Mariarosalba Bernaudo e moderati da Carmen Romano entrambe di Innova Rende.

Sono previsti i saluti istituzionali di: Biancamaria Iusi, Vicepresidente Innova Rende; Francesco Adamo, Presidente del Consiglio Comunale di Rende e di Sandro Principe, Sindaco di Rende.

Con questo evento, Innova Rende intende lanciare un messaggio politico chiaro, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali: il futuro della Calabria ha bisogno delle donne, del loro impegno, delle loro competenze, della loro capacità di visione e di cura.

Innova Rende continuerà a promuovere una politica inclusiva, plurale e concreta, fondata sul protagonismo dei territori e delle persone.

“Femminile Plurale” è un punto di partenza, non di arrivo: un invito ad aprire spazi, superare barriere e costruire insieme una Calabria diversa, possibile, giusta.