Rende celebra il Longevity Day: premi, cultura e solidarietà al Museo del Presente

Rende si prepara ad accogliere una giornata di grande valore sociale e culturale: mercoledì primo ottobre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane, si terrà il Longevity Day presso il Museo del Presente. L’iniziativa è promossa da Anziani Italia, associazione nazionale impegnata nella tutela dei diritti e nella valorizzazione del ruolo degli over 65, guidata dalla presidente Maria Brunella Stancato.

Il programma prevede la partecipazione di autorevoli ospiti del mondo istituzionale, sanitario, accademico e dell’associazionismo. Saranno consegnati riconoscimenti nazionali a figure che si sono distinte per il loro impegno a favore dell’invecchiamento attivo, della solidarietà intergenerazionale e dell’innovazione sociale. Tra gli attesi, anche rappresentanti di enti pubblici, fondazioni e realtà del terzo settore.

Un evento che guarda al futuro

Il Longevity Day sarà l’occasione per riflettere sul valore della longevità come risorsa per la società, promuovendo modelli di vita attiva, inclusione e partecipazione. Previsti tavoli tematici, testimonianze, momenti musicali e spazi dedicati alla salute, alla prevenzione e alla cultura del benessere.

La scelta del Museo del Presente non è casuale: uno spazio che da anni ospita eventi di rilievo e che, per l’occasione, diventerà punto di incontro tra generazioni, esperienze e visioni. Rende si conferma così città attenta alle politiche sociali e all’innovazione civica.

Le parole della presidente

“La longevità non è solo una conquista biologica, ma una sfida culturale e politica – ha dichiarato Maria Brunella Stancato –. Con il Longevity Day vogliamo dare voce agli anziani, riconoscere il loro valore e costruire ponti tra età diverse, territori e competenze”.

Ricchissimo il programma, come detto. Alle 10, al Museo del Presente, incontro con le scuole del territorio con l’atteso intervento di Massimo Martire, direttore artistico di Canale Italia e giornalista di lungo corso che racconterà, anche, il documentario “L’anima dimenticata di Cipro”. Alle 16,30 poi, dopo la ripresa dei lavori, spazio alla consegna dei premi con le relative motivazioni. Tra i premiati ci sono il Sindaco Sandro Principe del Comune di Rende, Roberto Ameruso del Comune di Tarsia e Donatella Deposito sindaco di Parenti. Premi anche ad Antonio Siniscalchi, Neurologo, Fausto Sposato presidente Opi Cosenza, Ludovica Piacente – Laureanda in Farmacia Volontaria Biblioteca dei Piccoli Cenadi (CZ), Riccardo Succurro- Presidente Centro Internazionale Gioacchino da Fiore, Massimo Martire, giornalista e Luigia Granata Designer identitaria. Alle 18,30, la chiusura con il concerto di musica da camera con “Espresso Brass Quintet” di Roma e la cena prevista nello splendido borgo antico di Rende. L’evento, tra le altre partecipazioni, ha anche il patrocinio del Senato della Repubblica. Salute, ambiente, alimentazione, welfare. Questo è il Longevity Day a Rende.