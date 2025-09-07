Regionali, Toscano (Dsp) a Reggio Calabria: “Occhiuto e Tridico sono due curatori fallimentari per conto terzi, noi siamo diversi. La destra ha imbarcato persino Cateno De Luca”

Si è conclusa poco fa, a Piazza Camagna, a Reggio Calabria, l’iniziativa di Democrazia Sovrana e Popolare in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre dal titolo “Per una Calabria libera e forte”. All’evento hanno partecipato Marco Rizzo, coordinatore di Dsp e Francesco Toscano, presidente di Dsp e candidato alla presidenza della Regione Calabria. Ai nostri microfoni, Toscano ha detto: “senza di noi queste elezioni sarebbero inutili in quanto si scontrano due oligarchie che governano la regione da decenni. Noi chiediamo il voto a chi vuole realmente cambiare la nostra regione”, evidenzia.

“Occhiuto e Tridico curatori fallimentari”

“Occhiuto e Tridico sono i curatori fallimentari per conto terzi, non sono liberi, a differenza nostra. La politica è visione, costruzione, passione e Dsp la intende proprio così”, puntualizza Toscano.

Le coalizioni

“Nel campo largo c’è di tutto: riformisti, liberisti, chi vuole il reddito di cittadinanza, chi non lo vuole, non c’è nessuna sintesi. Nel centrodestra ci sono personaggi improponibili, hanno persino imbarcato Cateno De Luca. L’unica alternativa reale siamo noi“, evidenzia Toscano.

Sanità

“Lo sfascio nella sanità calabrese è il risultato di anni di politiche di tagli lineari, di piani di rientro imposti dall’esterno, di risanamento dei conti. Noi vogliamo ospedali che funzionano. Vogliamo malati che non muoiono in attesa di essere visitati da qualcuno e vogliamo puntare sui nostri medici che vanno al Nord o all’estero”, rimarca Toscano.