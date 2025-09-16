Regionali Puglia, Emiliano: “sono arrabbiato con Decaro, avremmo vinto anche con un candidato del M5S”

“Sono un po’ arrabbiato perché lui mi ha fatto esporre sulla mia candidatura e poi, sul giornale, ho trovato che non voleva più che io mi candidassi. Ci sono rimasto male, mettiamola così”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo in diretta a ’10 minuti’, la trasmissione di Rete 4 condotta da Nicola Porro, riferendosi al veto posto da Antonio Decaro sulla sua candidatura al Consiglio regionale pugliese.

“I sondaggi in Puglia per il centrodestra sono devastanti”

“Io e Decaro stiamo insieme, questo vorrei chiarirlo. Voterò Decaro, lo sosterrò e cercheremo di battere il centrodestra. Non è vero che siamo divisi, semplicemente ogni tanto qualcuno di noi ha delle idee un po’ particolari. Noi cerchiamo poi di superare queste paturnie senza dividerci e in Puglia ci siamo sempre riusciti”. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano a Nicola Porro. “I sondaggi in Puglia per il centrodestra sono devastanti, hanno 30 punti di distacco. Se non avessimo candidato Decaro, avremmo vinto comunque. Avremmo persino vinto con un candidato 5S, quindi vuol dire che in questi 20 anni le cose sono andate bene”, conclude Emiliano.