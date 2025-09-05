Regionali Puglia, Decaro si candida: “andiamo a vincere le elezioni”

Antonio Decaro ha sciolto la riserva per la candidatura alla presidenza della Puglia poco prima di salire sul palco con il segretario del Pd, Elly Schlein, alla festa regionale dell’unità di Bisceglie. “Io da oggi ho responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione – ha detto – Non potevo girare la spalle alla mia terra e al mio popolo. Andiamo a vincere questa campagna elettorale”.

Di fianco a lui, Elly Schlein. “grazie Antonio. Uniti e compatti noi vinceremo“. Nel primo pomeriggio l’accordo fra le forze in campo, specialmente con Avs, era fatto.