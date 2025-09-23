Regionali Marche, Ricci in piazza i governatori Todde e Proietti

In piazza ad Ancona insieme a due presidenti di Regione espressioni vincenti della coalizione di centrosinistra, Alessandra Todde e Stefania Proietti, rispettivamente governatori della Sardegna e dell’Umbria. L’iniziativa a sostegno di Matteo Ricci candidato presidente della Regione Marche, in chiusura per quanto riguarda gli eventi “dell’Alleanza del Cambiamento” si svolgerà la sera del 25 settembre, alle 19, in Piazza Roma.
Il giorno dopo, il 26 settembre, ultimo di campagna elettorale prima del silenzio che precede le votazioni, Ricci invece chiuderà con un tour delle Marche in treno che, attraverso varie tappe nella varie province della regione, partirà da San Benedetto per concludersi in serata: cinque comizi in cinque stazioni diverse nel territorio regionale.