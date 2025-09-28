Regionali, il secondo DATO dell’affluenza nelle Marche ed in Valle d’Aosta

L’affluenza al voto alle 19 per le elezioni regionali nelle Marche è del 30,24%. In lieve calo rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (32,94%). Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (32,84%), segue la provincia di Fermo (30,64%), poi Ancona (30,08%), Ascoli Piceno (29,09%) e infine Macerata (28,28%). I prossimi dati sull’affluenza verranno diffusi alle 23 di oggi. Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto.

Valle d’Aosta, alle 19 ha votato il 51,01%

Alle 19 ha votato il 51,01% degli aventi diritto alle elezioni regionali in Valle d’Aosta (52.656 votanti su 103.223). Per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta ha invece votato il 46,78% (13.374 votanti su 28.590). I seggi chiuderanno alle 23 e domani è previsto lo spoglio. Nel 2020, quando si votava su due giornate, alle 12 aveva votato il 42,6% alle Regionali e il 39,9% alle Comunali di Aosta. Il dato è stato fornito dall’ufficio elettorale della regione.