Regionali, Fratoianni: “Alleanza Verdi Sinistra sarà ancora una volta la sorpresa delle elezioni”

“Garantiremo la governabilità, ma dovremo fare anche qualcosa di più per questo paese dando un contributo forte dalla Toscana. L’obiettivo è quello di essere una sorpresa ancora una volta di questa tornata elettorale e di contribuire alla vittoria del campo progressista. Per battere le destre e per cominciare a costruire un’alternativa per questo Paese, oltre che per garantire il buon governo alle Regioni che vanno al voto”. E’ quanto ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, a Firenze a margine della presentazione delle liste di Avs per le regionali in Toscana. “

“Siamo in una fase di grande crescita, sentiamo attorno a noi grande attenzione, in particolare tra i giovani e le più giovani, questa è una cosa molto importante. Sarebbe la conferma di un progetto politico che sta crescendo in tutto il Paese e noi vogliamo continuare a crescere”, conclude Fratoianni.