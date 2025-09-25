Regionali Calabria, Toscano: “Occhiuto e Tridico non parlano di politica, sfruttano le paure di povera gente piegata dal bisogno”

“Occhiuto e Tridico non parlano di politica perché non fanno politica. Litigano su questioni di infimo livello solo per vincere una battaglia di potere. Nessuno dei due ha detto una sola parola sulla nostra proposta di trasformare Fincalabra in una Agenzia per lo Sviluppo che abbatta la disoccupazione. Nessuno dei due ha detto di voler ripudiare la logica del Piano di Rientro in ambito sanitario che condanna”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente alla Regione Calabria di Democrazia Sovrana e Popolare.

“I calabresi a vivere in uno stato di ansia permanente. Entrambi sfruttano le paure di povera gente piegata dal bisogno. Chi vota per questi comitati d’affari è complice e responsabile del degrado della Calabria. La soluzione esiste e si chiama DSP“, conclude Toscano.