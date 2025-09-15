Regionali Calabria, presentata la lista di Sud chiama Nord. Occhiuto: “movimento organico al centrodestra, ringrazio il sindaco Basile” | FOTO

E’ stata presentata a Lamezia Terme, la lista di Sud chiama Nord – partito Animalista, in vista delle elezioni del prossimo 5 e 6 ottobre. “Abbiamo scelto di sostenere il presidente Roberto Occhiuto perché è esempio di concretezza, trasparenza e buona amministrazione. Fieri della squadra di Sud chiama Nord che scenderà in campo in occasione delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre“, è quanto afferma il presidente di Sud chiama Nord, Laura Castelli, oggi in Calabria con il sindaco di Messina, Federico Basile, il deputato Francesco Gallo, il coordinatore siciliano e sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice.

“Le nostre proposte”

“Oggi a Lamezia Terme abbiamo lanciato una proposta a cui crediamo fortemente: Zero tasse regionali per 5 anni per chi sceglie la Calabria. Dedicato a: Under 40 che avviano imprese in Calabria; Calabresi emigrati che tornano ad aprire un’attività nella propria terra. Una Calabria nella quale restare e poter ritornare, con dignità e prospettiva. Vogliamo una Calabria dove lavorare e vivere non sia un compromesso, ma una scelta felice. Se resti, ti premiamo. Se torni, ti proteggiamo. Se investi, ti semplifichiamo la vita. Questo è il Sud che vogliamo sostenere, che propone e agisce. È realizzabile? Certo che sì. Si aggancia al modello già esistente della ZES e può sfruttare fondi PNRR, UE e regionali”, conclude Castelli.

Occhiuto: “Sud chiama Nord è organico al centrodestra”

“Sud chiama Nord mi pare sia ormai organico al centrodestra, laddove si va votare e quindi sono molto felice che ci sia questa lista in Calabria. Ringrazio Laura Castelli che è stata un ottimo viceministro dell’economia. Stavamo in Parlamento insieme e lì abbiamo costruito un rapporto che è durato anche nel tempo”. E’ quanto ha detto Roberto Occhiuto. “Ringrazio il sindaco di Messina Federico Basile che oggi è qui. Con la città metropolitana di Messina dobbiamo avere la capacità di ragionare anche in futuro, perché l’area metropolitana di Messina dove essere sempre più integrata con l’area metropolitana di Reggio Calabria, quindi si tratterà di ragionare insieme su strategie di attrazione di investimenti sul reticolo della mobilità e dei trasporti“, conclude Occhiuto.