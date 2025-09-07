Regionali Calabria, Occhipinti: “nostra lista nel collegio Sud frutto di lavoro serio al servizio di Occhiuto”

Il Commissario metropolitano dell’UDC, Riccardo Occhipinti, fa il punto sulla propria lista in vista delle elezioni Regionali in Calabria

Riccardo Occhipinti

Siamo particolarmente orgogliosi della lista che l’Unione di Centro ha presentato per il collegio Sud in vista delle prossime elezioni regionali – dichiara il Commissario metropolitano dell’UDC, Riccardo Occhipinti –. Si tratta del risultato di un lungo e capillare lavoro di radicamento sul territorio, costruito con pazienza, ascolto e confronto con le realtà locali, con le comunità e con chi ogni giorno si impegna concretamente per il bene comune“.

La lista, ufficialmente depositata dal Commissario Occhipinti, che ne è anche capolista, è composta da Monardi Trungadi Evelin Giada, Barletta Manuela, Moscato Donatella, Melcore Pancrazio detto Walter, Marcianò Luigi e Latella Antonino Francesco. “Sono donne e uomini che rappresentano un’ampia pluralità di esperienze: professionisti affermati, ex amministratori locali, esponenti del mondo dell’associazionismo e della società civile.

Tutti accomunati da una forte motivazione e dalla volontà di mettere competenze ed energie al servizio della Calabria. La loro candidatura testimonia che è possibile fare buona politica partendo dai territori e dal dialogo con le persone”.

Questa squadra – prosegue Occhipinti – rafforza il progetto politico del presidente Roberto Occhiuto, a cui l’Udc conferma pieno e convinto sostegno. In una coalizione di centrodestra chiamata a guidare la Regione con responsabilità, il ruolo di una forza moderata, seria e coerente come la nostra è fondamentale: portiamo equilibrio, senso delle istituzioni, visione strategica e attenzione ai bisogni concreti dei cittadini“.

Con queste elezioni regionali c’è in gioco molto più di una semplice conferma: c’è la necessità di completare il lavoro importante avviato da Roberto Occhiuto in questi anni, un lavoro di risanamento, rilancio e modernizzazione che ha già dato risultati tangibili. La vittoria del centrodestra il 5 e 6 ottobre – conclude Occhipinti – sarà anche un segnale politico forte per il futuro della Città Metropolitana di Reggio Calabria: dopo anni di mala gestione da parte del centrosinistra, è tempo di voltare pagina e costruire un’alternativa seria, credibile e capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini”.

