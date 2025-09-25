Regionali Calabria, il sindaco di Varapodio tra gli “impresentabili”: “il Pm ha chiesto il non luogo a procedere, sono tranquillissimo” | INTERVISTA

Tre candidature sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, nell’ambito dei controlli svolti per le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista della elezioni regionali che si terranno in Calabria il prossimo 5 e 6 ottobre. Tra questi anche il sindaco di Varapodio, cittadina della provincia di Reggio Calabria, Orlando Fazzolari, candidato nella lista di “Noi Moderati”.

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Fazzolari ricorda che “il 19 settembre scorso il Pubblico Ministero ha chiesto il non luogo a procedere nei suoi confronti nell’ambito del procedimento che lo vede coinvolto”. “Io sono candidabile ed eleggibile e lo dimostra il fatto che sono sindaco in carica di Varapodio. La commissione si è occupata di me in maniera impropria. Io rispetto il lavoro di tutti e non attacco nessuno, vorrei essere rispettato anche io. Sono tranquillissimo”, conclude Fazzolari.