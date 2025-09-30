Regionali Calabria, il consigliere uscente Lo Schiavo restituisce oltre 60 mila euro di fondi non spesi

“Ho restituito 60mila euro al Consiglio regionale della Calabria. 60.353,79 euro per la precisione. Si tratta dei residui del fondo per le spese di personale degli anni 2024 e fino al 30 settembre 2025, più le somme per le cosiddette spese di funzionamento. Fondi destinati al Gruppo misto che, da capogruppo, avrei potuto utilizzare per contratti di collaborazione e acquisti. Sono 60mila euro risparmiati che tornano nelle casse del Consiglio regionale; sono soldi dei calabresi che mi auguro possano essere utilizzati per scopi utili alla collettività, pur nelle voci di bilancio in cui sono inseriti. Anche questo, per me, vuol dire aver servito le Istituzioni con disciplina e onore”. Lo scrive in un post sulle sue pagine social il consigliere regionale uscente Antonio Lo Schiavo, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Calabria Centrale alle elezioni del 5 e 6 ottobre.

“Queste nel dettaglio le cifre restituite – aggiunge –: 22.143,29 euro: Residuo fondo spese di personale anno 2024; 18.890,50 euro: Residuo fondo spese di personale fino al 30 settembre 2025; 19.320,00 euro: Spese di funzionamento non utilizzate. Tot.: 60.353,79 euro”.