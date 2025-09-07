Regionali Calabria, il collettivo “Turi Bonfiglio” e Casa del Popolo Giuseppe Valarioti sostengono Tridico

Il Collettivo Politico "Turi Bonfiglio" la Casa del Popolo Giuseppe Valarioti di Rosarno, hanno deciso di sostenere "incondizionatamente" il Prof. Pasquale Tridico, quale candidato a Presidente della Regione Calabria

Tridico
Foto di Fabio Frustaci / Ansa

In occasione delle imminenti elezioni regionali, il Collettivo Politico Turi Bonfiglio e la Casa del Popolo Giuseppe Valarioti di Rosarno, hanno deciso di sostenere “incondizionatamente” il Prof. Pasquale Tridico, quale candidato a Presidente della Regione Calabria; riconoscendo nella sua persona le indubbie qualità morali e politiche idonee a risollevare le sorti della Calabria e a risolvere gli atavici problemi che, ormai da decenni, affliggono il nostro popolo. Confidando nella voglia di riscatto dei Calabresi, liberi di determinarsi nella scelta dei suoi rappresentanti.

Ultimi approfondimenti di Politica