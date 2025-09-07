Regionali Calabria, il collettivo “Turi Bonfiglio” e Casa del Popolo Giuseppe Valarioti sostengono Tridico

In occasione delle imminenti elezioni regionali, il Collettivo Politico Turi Bonfiglio e la Casa del Popolo Giuseppe Valarioti di Rosarno, hanno deciso di sostenere “incondizionatamente” il Prof. Pasquale Tridico, quale candidato a Presidente della Regione Calabria; riconoscendo nella sua persona le indubbie qualità morali e politiche idonee a risollevare le sorti della Calabria e a risolvere gli atavici problemi che, ormai da decenni, affliggono il nostro popolo. Confidando nella voglia di riscatto dei Calabresi, liberi di determinarsi nella scelta dei suoi rappresentanti.