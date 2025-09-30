Regionali Calabria, Fratoianni a Vibo Valentia con Lo Schiavo

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, sarà a Vibo Valentia, domani, mercoledì 1° ottobre, nell’ambito della sua visita di due giorni in Calabria in occasione delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. L’incontro con cittadini e candidati è promosso da Antonio Lo Schiavo, capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella Circoscrizione Calabria centrale e consigliere regionale uscente, di concerto con il segretario regionale di SI Fernando Pignataro. L’appuntamento è alle ore 16.30 al Bar Al Castello, in via dei Sette martiri.