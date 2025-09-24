Regionali Calabria, Filomena Greco tra gli “impresentabili”: “non mi fermeranno”

Elezioni in vista e puntuale la commissione antimafia – presieduta da Chiara Colosimo – pubblica la solita lista degli impresentabili. È accaduto anche questa volta per il voto in Calabria del 5 e 6 ottobre. E tra loro c’è anche Filomena Greco, capolista a Cosenza per Casa Riformista. “Una gogna mediatica che ad ogni appuntamento elettorale si rinnova con scarso significato dal punto di vista concreto e che ha l’unica conseguenza di gettare in pasto alla pubblica indignazione personalità politiche che da anni -come nel mio caso- attendono la conclusione di inchieste che durano da troppo tempo”. La responsabile regionale di Italia Viva è indignata per il ripetersi del “linciaggio“. E ricorda che lei ha “rinunciato alla prescrizione – della quale avrebbe potuto avvalersi- pur di ottenere un processo”. Ma il processo non arriva e in cambio arriva puntuale la “condanna mediatica”.

“Siamo al paradosso”

“Della lotta ai clan ho fatto una bandiera della mia azione politica e questi veleni non mi fermeranno. Siamo al paradosso per cui io chiedo il processo perché voglio che emerga la mia totale estraneità ai fatti contestati e in cambio mi ritrovo inquisita a tempo indeterminato. Nel frattempo la Cassazione derubrica il presunto eventuale reato da corruzione ad abuso di ufficio. Mi domando chi pagherà per i danni che questi metodi di lotta politica mi stanno procurando e domando se si deve restare a vita sotto inchiesta e quindi impossibilitati ad esprimersi politicamente e se tutto questo non rientri in una manovra per ribaltare le regole di un corretto gioco democratico“, rimarca Greco. “Danni ingiusti”, secondo Greco che promette: “questi veleni non fermeranno la mia azione politica che punta a riportare pulizia e correttezza ai vertici della Regione” e si dice certa che “la trappola degli impresentabili le porterà ulteriori consensi perché l’elettorato è stanco di questi giochini”.