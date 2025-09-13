Regionali Calabria Calabria, Bonelli difende Mimmo Lucano: è un elemento di giustizia, noi siamo con lui”

“Siamo consapevoli che c’è una grande questione che la destra utilizza in maniera politica. Siamo convinti e abbiamo deciso di candidare Mimmo Lucano perché rappresenta un elemento di giustizia, una persona perbene, che anche la stessa Cassazione ha stabilito non aver toccato nemmeno un centesimo di euro e di aver ben gestito il tema della migrazione. Quello che si contesta, voi sapete benissimo, è un falso ideologico per una firma apposta”. Lo ha detto Angelo Bonelli parlando a Lamezia Terme nel corso di un’iniziativa per la presentazione delle liste di Avs nelle tre circoscrizioni in vista delle regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Insieme a Bonelli, l’altro leader di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni. Presenti anche il candidato alla presidenza, Pasquale Tridico e Mimmo Lucano, al momento – in attesa del ricorso – escluso dalla lista in base alla legge Severino dopo la condanna definitiva per falso nel processo Xenia.

“Ecco – ha aggiunto – detto questo, francamente, che una persona perbene come Mimmo, che ha fatto dell’onestà, della capacità di voler andare verso il prossimo, una persona che non si è assolutamente arricchito su nulla, a differenza di altri che si candidano essendo accusati di corruzione, beh, c’è una bella differenza. Quindi noi stiamo tutti vicini a Mimmo Lucano e ci auguriamo che i calabresi e le calabresi siano vicini a noi perché votando Alleanza Verde e Sinistra si vota Mimmo Lucano”.