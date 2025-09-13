Regionali Calabria Calabria, Bonelli difende Mimmo Lucano: è un elemento di giustizia, noi siamo con lui”

Il leader di Avs a Lamezia Terme ribadisce il sostegno all’ex sindaco di Riace, escluso dalla lista in base alla legge Severino dopo la condanna per falso

Mimmo Lucano

“Siamo consapevoli che c’è una grande questione che la destra utilizza in maniera politica. Siamo convinti e abbiamo deciso di candidare Mimmo Lucano perché rappresenta un elemento di giustizia, una persona perbene, che anche la stessa Cassazione ha stabilito non aver toccato nemmeno un centesimo di euro e di aver ben gestito il tema della migrazione. Quello che si contesta, voi sapete benissimo, è un falso ideologico per una firma apposta”. Lo ha detto Angelo Bonelli parlando a Lamezia Terme nel corso di un’iniziativa per la presentazione delle liste di Avs nelle tre circoscrizioni in vista delle regionali calabresi del 5 e 6 ottobre. Insieme a Bonelli, l’altro leader di Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni. Presenti anche il candidato alla presidenza, Pasquale Tridico e Mimmo Lucano, al momento – in attesa del ricorso – escluso dalla lista in base alla legge Severino dopo la condanna definitiva per falso nel processo Xenia.

“Ecco – ha aggiunto – detto questo, francamente, che una persona perbene come Mimmo, che ha fatto dell’onestà, della capacità di voler andare verso il prossimo, una persona che non si è assolutamente arricchito su nulla, a differenza di altri che si candidano essendo accusati di corruzione, beh, c’è una bella differenza. Quindi noi stiamo tutti vicini a Mimmo Lucano e ci auguriamo che i calabresi e le calabresi siano vicini a noi perché votando Alleanza Verde e Sinistra si vota Mimmo Lucano”.

