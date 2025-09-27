Regionali Calabria, Bufano: “Tavernise spieghi come ha gestito i fondi pubblici assegnati al M5S”

“Alle bassezze di Davide Tavernise rispondo con una semplice richiesta: abbia il coraggio di spiegare al suo elettorato con quali criteri di trasparenza e meritocrazia, in qualità di capogruppo, ha gestito i fondi pubblici assegnati al gruppo regionale e scelto i collaboratori e i consulenti del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale“. Così Francesca Bufano, candidata al Consiglio regionale con la lista “Occhiuto Presidente”. “Sono certa che avrà avviato procedure di selezione trasparenti e che avrà assunto professionisti di alto profilo, pronti a mettere a disposizione del gruppo e del Consiglio le loro comprovate competenze. E, poiché parliamo di chi quotidianamente si erige a bandiera della trasparenza e della meritocrazia, non avrà alcun problema a rendere pubbliche le procedure seguite e i curricula dei suoi collaboratori”, rimarca Bufano.

“Dovrà certamente spiegare quale sia il criterio meritocratico nell’aver preferito bagnini, camerieri e scaffalisti come collaboratori del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale in luogo di altri giovani professionisti calabresi che di certo dovevano essere premiati per meriti e titoli. Con riferimento, invece, alla mia carriera professionale invito lo stesso a leggere il mio cv per intero e non a narrarne le parti a lui necessari per farne demagogia politica”, conclude Bufano.